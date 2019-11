Bo Luka Dončić nadaljeval svoj pohod? Ob 21.30 ga čaka prvi strelec lige!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić in James Harden sta se v pretekli sezoni pomerila štirikrat. Dvakrat so slavili telički, dvakrat rakete.

Luka Dončić in James Harden sta se v pretekli sezoni pomerila štirikrat. Dvakrat so slavili telički, dvakrat rakete. Foto: Reuters

Dallas Mavericks se bodo na čelu z Luko Dončićem ob 21.30 na teksaškem derbiju udarili s Houston Rockets. Telički lovijo peto zaporedno zmago, medtem ko so rakete na zadnjih dveh tekmah izgubile. Vseeno ima Houston v zahodni konferenci nekoliko boljši izkupiček - 11 zmag in pet porazov. Dallas ima eno zmago manj in enako število porazov.