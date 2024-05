"Vemo, kaj nas čaka, na parketu bomo dobili njihovo najboljšo različico," je pred drugo tekmo v seriji z Minnesoto opozoril košarkar Dallasa Daniel Gafford. Mavs so prvo tekmo v končnici na krilih izjemnega Luke Dončića prevesili na svojo stran in se po trdem boju veselili zmage s 108:105. Medtem ko so bili v Dallasu po prvi zmagi zadovoljni s prikazanim, pa je bilo povsem drugače v taboru domače ekipe, kar je poudaril tudi strateg volkov Chris Finch, ta zaradi poškodbe kolena, ki jo je po trku z Mikom Conleyjem staknil v seriji s Phoenixom, obračune svoje ekipe spremlja iz druge vrste. "Fantom sem povedal, da že dolgo nisem bil tako razočaran nad njihovim odnosom, nastopom, energijo ter nad njihovo nepozornostjo na podrobnosti. Ničesar ni bilo. Ne vem, ali so pred tekmo sploh dojeli, da se začenja finale zahodne konference, na tej tekmi so to zagotovo spoznali. Igrali smo res zanič," je še dejal Finch.

Chris Finch je bil razočaran nad odnosom svojih varovancev. Foto: Guliverimage

Druga tekma, še odločnejši obraz Minnesote

Druga tekma v seriji bo tako zagotovo postregla s še tršo in bolj bojevito igro pod obema košema. "Zagotovo bodo na igrišče stopili s še več energije in bodo igrali še bolj fizično. Moramo biti pripravljeni, da odbijemo njihove začetne poskuse," je opozoril Gafford. Ta se skupaj s soigralci zaveda, da bo morala njegova ekipa v Target Centru ponoviti obrambno predstavo iz drugega polčasa prve tekme, ko so tekmecu dopustili le 43 točk, v prvem so jih gostitelji dosegli 19 več. "Vemo, da je naš najboljši napad naša obramba. Ob tem bo zelo pomemben tudi skok," je še opozoril Gafford.

"Igrati tukaj ni preprosto, a obožujemo igrati v gosteh. Všeč nam je, ko so navijači proti nam, uživamo v tem, počutimo se dobro in upam, da nam to uspe ponoviti tudi na drugem obračunu," pa je poudaril P. J. Washington.

V Dallasu bodo znova upali na velik doprinos Livelyja in Washingtona. Foto: Reuters

Kljub poraznemu metu z razdalje prekinili urok prvih tekem

Dallas je na prvi tekmi prvič po petih zaporednih serijah dobil prvo tekmo v nizu. Pred tem so Mavs izgubili vseh prvih pet tekem v serijah končnice pod vodstvom Jasona Kidda. "Tega nismo navajeni (smeh, op. p.). Našli smo način do zmage, zdaj pa smo z mislimi že povsem pri drugi tekmi," je opozoril Kidd. "Pričakujemo, da bodo na drugi tekmi začeli odločno, zaščiti moramo našo raketo. Na prvi tekmi so bili izjemni v napadu, zadevali so trojke, že povsem na začetku so bili vroči. Pomembno je, da ostanemo skupaj, da ne razpademo. Težko je, ko imaš na drugi strani košarkarja, kot je Karl-Anthony Towns, in druge fante, ki so izjemni. Pričakujemo drugačnega Edwardsa, tudi Conley bo v drugi tekmi zagotovo boljši. To enostavno moramo pričakovati," je opozoril Kidd.

"Pomembno je, da ostanemo skupaj, da ne razpademo," je opozoril Kidd. Foto: Guliverimage

Dallas je na prvi tekmi slavil kljub dejstvu, da je za tri metal z le 24-odstotno uspešnostjo (6/25). Luka Dončić, ki je srečanje končal s 33 točkami in osmimi podajami, je priznal, da obramba Minnesote, ki jo vodita Rudy Gobert in McDaniels, slovi po tem, da odlično pokriva raketo, zaradi česar je bistvenega pomena izboljšanje meta za tri točke. "Zato bo še toliko pomembneje, da zadevamo mete od daleč. Na prvi tekmi smo imeli nekaj teh, sploh jaz in P. J., a nisva bila tako uspešna. Če nam uspe izboljšati met, potem imamo lepe možnosti," je poudaril Dončić. Njegov nastop je tako kot pred vsemi tekmami končnice označen kot verjeten, pri Dallasu pa znova ne bo Maxija Kleberja. Pri gostiteljih je tako kot pred prvo tekmo v seriji pod vprašajem nastop Conleyja, a bo ta skoraj zagotovo znova stopil na parket.

Vložek je za obe ekipi izjemno visok. Za Mavericks bi bila velika prednost, če bi se v Dallas vrnili z vodstvom 2:0 v seriji, sploh potem ko bosta naslednji dve srečanji odigrani v American Airlines Centru. Tretja tekma bo v Dallasu na sporedu v noči na ponedeljek ob 2. uri zjutraj po slovenskem času.

Liga NBA, 24. maj: