Ne odlašajte! Že zdaj poskrbite, da vam poleti ne bo vroče.

Temperaturo v sobi lahko znižate tudi za več kot pet stopinj Celzija

Izdelki za zunanjo zaščito strešnih oken so zasnovani tako, da blokirajo sončne žarke, še preden ti pridejo do oken, zaradi česar učinkovito znižujejo notranjo temperaturo in ohranjajo dom prijeten za bivanje. Z zunanjimi roletami za strešna okna VELUX lahko v sobi znižate notranjo temperaturo za do 5,2 stopinje Celzija* in izboljšate toplotno izolacijo svojega strešnega okna za do 17 odstotkov. S tem boste zagotovili, da bo vaš dom ostal pomirjujoča oaza, v kateri bo prijetno delati in počivati.

Kako znižati račune za elektriko?

Zaradi robustnega aluminijastega ščita zunanje rolete VELUX zdržijo v vseh vremenskih razmerah, tudi bolj ekstremnih, in dodatno ščitijo pred vlomi. Prav tako zmanjšujejo hrup dežja ob poletih nevihtah za do sedem decibelov in tako zagotavljajo popoln počitek, kadarkoli ga potrebujete.

Poleg vsega naštetega pa znižujejo tudi račune za elektriko, saj se zaradi zunanjih rolet poleti začnemo bistveno manj zanašati na klimatsko napravo in pozimi na gretje. K dodatnim prihrankom pripomore tudi sistem VELUX ACTIVE with NETATMO, ki samodejno spremlja kakovost zraka in temperaturo ter ohranja notranji zrak svež in zdrav. Rešitev za pametni dom je zasnovana tako, da samodejno prilagaja količino dnevne svetlobe in svežega zraka v vašem domu. Senzor notranjega zraka meri temperaturo, vlažnost in kakovost zraka (ravni CO2) v prostoru ter odpira ali zapira okna, notranja senčila ali zunanje rolete ter tako zagotavlja optimalen notranji zrak.

Zunanje rolete lahko namestite, ko so strešna okna že vgrajena

Eden od pogostih pomislekov pri nakupu rolet in senčil je zahtevnost montaže, vendar je ta popolnoma odveč, saj je postopek v resnici enostaven, če ga zaupate izkušenim monterjem. V podjetju VELUX vam bodo z veseljem svetovali in priporočili primerne strokovnjake. Zunanje rolete je mogoče namestiti tudi po tem, ko so vaša strešna okna že vgrajena.

Pravočasno poskrbite za svoje udobje

Kako vroče je lahko v našem domu, se pogosto zavemo šele takrat, ko nas zadene prvi poletni vročinski val. Velikokrat je takrat že prepozno, saj so trgovine polne ljudi, ki prav tako rešujejo stanje doma, zato pa so tudi urniki monterjev popolnoma zasedeni. Da ne boste poleti v svoji dnevni sobi v mansardnem stanovanju nosili sončnih očal in objemali ventilatorjev, predlagamo, da že zdaj začnete načrtovati in pravočasno poskrbite za svoje udobje z zunanjimi roletami VELUX.

Če ne veste, kaj izbrati, vam bodo z veseljem pomagali strokovnjaki podjetja VELUX, ki bodo poskrbeli za najprimernejšo rešitev. Ne čakajte, da bo prepozno – naročite se na brezplačni osebni posvet.

*Podatki so bili pridobljeni s simulacijo južno orientirane sobe v stanovanju v Ljubljani (Bežigrad), kjer so nameščena strešna okna VELUX GGL MK06 0070 (780 x 1178 mm). Meritve so se izvajale julija in avgusta 2023 za potrebe študije o učinkoviti zaščiti prostorov pred pregrevanjem.

