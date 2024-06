Ta banka velja za najdostopnejšo v Sloveniji

Ob današnjem hitrem tempu življenja je izjemno pomembno, da imamo osebne finance vselej pod nadzorom. Ker ljudje za komuniciranje, poslovanje, nakupovanje in plačevanje čedalje bolj uporabljamo pametne naprave in internet, je ključno, da tudi za bančne opravke izberemo takšne storitve, ki nam lahko prihranijo čas in denar.

Nova KBM ima pravo rešitev, in sicer Paket Komplet , ki je prepričal že več kot 250 tisoč strank. Mnogi med njimi se strinjajo, da jim je znatno olajšal upravljanje financ, saj zajema vse bančne storitve, ki jih za to potrebujejo.

Zakaj je Paket Komplet najbolj priljubljen med paketi Nove KBM?

Odgovor je preprost: Paket Komplet pomeni izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. Zadovoljni imetniki posebej cenijo številne storitve, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo. Pomembna prednost je tudi, da za posamezne storitve ni treba plačevati dodatnih nadomestil, saj paketna cena 5,8 evra mesečno vključuje vse storitve.

Katere ugodnosti omogoča Paket Komplet?

Uporaba najboljše spletne in mobilne banke v Sloveniji nudi ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa Nove KBM, vodenje osebnega računa z debetno kartico Visa in varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico Visa (za imetnika).

Pet izvedenih direktnih obremenitev SEPA in neomejeno število trajnih nalogov bo imetnikom paketa poenostavilo plačevanje mesečnih obveznosti, nadomestila pa so že vključena v ceno paketa.

Paket Komplet prav tako vključuje stroške odobritve za izredni limit do 8.500 evrov (ob izpolnjevanju pogojev) in nižjo obrestno mero za stanovanjsko posojilo glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev).

Omeniti velja tudi neomejeno število nenujnih plačilnih nalogov v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU, letno vodenje trgovalnega računa, 25 odstotkov nižjo vstopno oziroma distribucijsko provizijo v vzajemne sklade v ponudbi banke in obveščanje o poslovanju na vašem osebnem računu s Paketom Komplet.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil, shranjevanje kartic zvestobe ter Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil.

Najdostopnejša banka za nove in obstoječe stranke V Novi KBM se zavedajo potreb svojih strank, ki želijo vse več storitev opravljati prek spleta, in so zato poenostavili postopek sklenitve tega najbolj priljubljenega bančnega paketa, Paket Komplet, lahko zdaj sklenete prek aplikacije mBank@Net v samo desetih minutah, kadarkoli in kjerkoli, tudi med konci tedna in prazniki.







Mobilna banka mBank@Net že četrto leto zapored velja za najboljšo mobilno banko v Sloveniji.*

Digitalno odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vam bo vzelo le deset minut časa. V prvem koraku na svoj pametni telefon (operacijski sistem iOS ali Android) naložite aplikacijo mBank@Net in jo zaženite. Sledite korakom in vnesite zahtevane osebne podatke. Izberite Paket Komplet in sklenili boste račun. Spletna in mobilna banka se aktivirata hkrati. Čez nekaj dni boste na svoj naslov prejeli še debetno kartico.

Kot pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vzelo le deset minut časa. Foto: Shutterstock

Za tiste, ki imajo raje osebni stik, Nova KBM omogoča sklenitev Paketa Komplet tudi v poslovalnicah banke ali na katerikoli pošti v Sloveniji.

Gre za najbolj enakomerno razvejano mrežo enot, ki so strankam dosegljive skoraj na vsakem koraku. Ne glede na to, kje v Sloveniji se nahajate, lahko enostavno najdete poslovalnico ali pošto, kjer lahko uredite vse bančne storitve. Tako banka zagotavlja, da so njihove storitve ne le visokokakovostne, ampak tudi izjemno dostopne in uporabniku prijazne.

Paket Komplet združuje vse, kar potrebujete za pomembne trenutke v svojem življenju, kjerkoli in kadarkoli. Foto: NOVA KBM

Devetmesečno brezplačno vodenje za nove stranke

Vsem novim strankam banke, ki bodo sklenile Paket Komplet do 31. julija 2024, Nova KBM ponuja devetmesečno brezplačno vodenje paketa.

Izkoristite priložnost za enostavnejše, preglednejše in ugodnejše bančno poslovanje s Paketom Komplet. Ne glede na to, ali izberete digitalni ali klasični način, vam Nova KBM ponuja rešitve, prilagojene vašim potrebam.

Tudi vsi obstoječi imetniki osebnega računa Nove KBM, ki bi radi prešli na Paket Komplet in tako prihranili, saj so bančne storitve v paketu cenejše kot posamično, lahko novi paket sklenete prek spletne ali mobilne banke, v poslovalnicah ali na poštah po Sloveniji.

Foto: Shutterstock

*Na podlagi neodvisne raziskave E-laborat, v kateri so sodelovale spletne in mobilne banke vseh slovenskih bank in štirje fintech ponudniki. November 2023.