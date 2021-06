LA Clippers lovijo prvo zmago v finalu zahoda

Košarkarji moštva Los Angeles Clippers, ki so v prvem krogu končnice lige NBA izločili Luko Dončiča in njegove Dallas Mavericks, se v finalu zahodne konference merijo s Phoenix Suns in po dveh tekmah zaostajajo z 0:2 v zmagah. Ponoči imajo v domači dvorani priložnost, da vendarle vpišejo prvo zmago, s kateri bi ostali v boju za veliki finale. Če jim ne uspe, bodo že v velikih škripcih.

Phoenix Suns so namreč v izjemni formi, v prvem krogu končnice so s 4:2 izločili branilce naslova prvakov, Los Angeles Lakers, nato s 4:0 pometli z Denver Nuggets, v konferenčnem finalu pa dodobra izkoristili prednost domačega igrišča in Clippers v Phoenixu premagali s 120:114 in 104:103.

Liga NBA, 24,. junij (konferenčni finale): 3:00, Los Angeles Clippers - Phoenix Suns /0:2/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

