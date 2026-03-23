Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
16.55

Osveženo pred

2 uri, 19 minut

Detroit Pistons NBA Los Angeles Lakers Luka Dončić Luka Dončić

Liga NBA, 23. marec

Prihaja "strup" za Dončića in Lakerse: po maščevanje in 10. zaporedno zmago

Luke Kennard, Los Angeles Lakers : Orlando Magic | Foto Guliverimage

V noči na torek bo v ligi NBA odigranih 12 tekem. Znova bodo že ob polnoči po slovenskem času na delu tudi Luka Dončić in Los Angeles Lakersi. Čaka jih gostovanje pri najboljši ekipi vzhodne konference, Detroit Pistons, kjer bodo lovili maščevanje in že deseto zaporedno zmago. Manjkal bo prvi zvezdnik Detroita Cade Cunningham.

Los Angeles Lakersi so se z Detroitom v tej sezoni do zdaj pomerili trikrat in trikrat je slavila zasedba iz Michigana. Nazadnje, na silvestrovo, so Cade Cunningham in druščina v Crypto.com Areni odpihnili četo JJ Redicka s 128:106. Toda od takrat se je spremenilo marsikaj.

Cade Cunningham bo nocojšnjo tekmo pospremil kot gledalec. | Foto: Reuters Cade Cunningham bo nocojšnjo tekmo pospremil kot gledalec. Foto: Reuters Cunningham, ki je bil na omenjenem obračunu s 27 točkami prvi strelec gostujoče zasedbe, tokrat ne bo mogel pomagati soigralcem. Prvi zvezdnik Detroita se je na stranskem tiru znašel zaradi poškodbe pljuč. Manjkala bosta tudi Marcus Sasser in Isaiah Stewart. Na drugi strani se je v kader jezernikov v primerjavi z decembrskim srečanjem vrnil zelo pomemben adut, Austin Reaves, večjih težav z zdravstvenim kartonom pri Lakersih trenutno ni. Za nocoj so sicer vprašljivi Rui Hachimura, Marcus Smart in Maxi Kleber.

Glavno razliko v primerjavi z zadnjim dvobojem sicer jasno predstavlja forma obeh ekip. Detroit še vedno suvereno zaseda vrh lestvice vzhoda, a je na zadnjih desetih tekmah vknjižil šest zmag. Na drugi strani bodo Luka Dončić in druščina nocoj lovili že deseto zaporedno zmago.

Tudi ob odsotnosti Cunninghama bo to resen preizkus za najbolj vročo ekipo lige NBA. Lakersi so se na medsebojnih srečanjih v tej sezoni vedno mučili proti trdi obrambi Pistonsov, ki so bili na zadnji tekmi nezaustavljivi v tranziciji in pod košem, a motivacije za maščevanje v losangeleški ekipi zagotovo ne manjka.

Liga NBA, 24. marec:

Lestvici


Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander
Sportal Prvaki lige NBA s to potezo razočarali Donalda Trumpa
Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.