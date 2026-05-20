Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
6.14

Osveženo pred

34 minut

Kolegij predsednika DZ o predlogu seje za izvolitev mandatarja

Janez Janša | Če Janša za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo DZ glede na predlagani dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade. | Foto STA

Če Janša za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo DZ glede na predlagani dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade.

Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je danes stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja DZ. Tako se bo kolegij predsednika DZ danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe.

Kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade je v torek vložila skupina poslancev s prvopodpisano vodjo poslanske skupine SDS Jelko Godec. Kandidaturo so poleg poslancev SDS s podpisi podprli tudi v trojčku NSi, SLS in Fokus ter Demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tako je pričakovati, da ga bodo poslanci teh poslanskih skupin podprli tudi na tajnem glasovanju.

Če Janša za mandatarja ne bo izvoljen, pa bo DZ glede na predlagani dnevni red seje odločal še o predlogu za izvedbo ponovnih volitev predsednika vlade, kjer za izvolitev zadošča navadna večina glasov poslancev.

Tudi o tujem vmešavanju v parlamentarne volitve

Kolegij pa bo poleg sklica petkove seje obravnaval tudi predlog sklica izredne seje DZ za torek. Na njej bi poleg predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili v SDS, NSi, SLS, Fokus, obravnavali tudi dve zahtevi za parlamentarni preiskavi o tujem vmešavanju v marčne parlamentarne volitve in o sumih obvodnega oz. nezakonitega financiranja političnih strank, pod katerima je prvopodpisan vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic, podpise pa so poleg Svobode prispevali tudi poslanci Levice in Vesne.

Kolegij bo odločal tudi o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnavajo predlogi novele zakona o Slovenskem državnem holdingu, zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, novele poslovnika DZ in novele zakona o parlamentarni preiskavi.

