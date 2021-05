V živo: Goran Dragić z Miamijem že začel prvi krog končnice

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks se bodo danes v prvem krogu končnice lige NBA v Los Angelesu pomerili s Clippers, moštvom, ki jih je lani v prvem krogu (s 4:2 v zmagah) izločilo iz "play-offa". Goran Dragić je z Miami Heat začel serijo z Milwaukee Bucks. Lani so Floridčani Giannisa Antentokounmpa izločili v konferenčnem polfinalu (4:1 v zmagah) in se nato prebili vse do velikega finala, v katerem pa so morali priznati premoč LA Lakers (2:4).

Milwaukee Bucks : Miami Heat 15:17* (-:-, -:-, -:-)



* - tekma se je začela ob 20.15

Prvi dve tekmi končnice bodo Dončić in druščina odigrali v gosteh, pri Kawhiju Leonardu in Paulu Georgu. V dvoranah v ZDA so že dobrodošli tudi gledalci, iz Dallasa so sporočili, da bo na njihovih domačih tekmah dvorana lahko zapolnjena skoraj do polne kapacitete, kar je močno rtazveselilo slovenskega zvezdnika. "To nam pomeni ogromno, košarko nenazadnje igramo za navijače. Vesel sem, da si bodo lahko ogledali naše tekme, upam, da se jim bomo oddolžili z zmago," pravi Ljubljančan.

Trener Dallasa Rick Carlisle še ne ve, če bo lahko računal tudi na Maxija Kleberja, zagotovo ne bo mogel na J.J. Redicka, zato pa mu bodo na voljo Jalen Brunson, Dwight Powell in Kristaps Porzingis.

Goran Dragić in Miami Heat tokrat v prvem krogu končnice proti Milwaukee Bucks. Foto: Guliverimage

Lanski podprvaki lige NBA, Miami Heat, tokratno končnico začenjajo v polni postavi, njihov prvi zvezdnik Jimmy Butler je nared na spopad z Giannisom Antentokounmpom in druščino v Milwaukeeju. Goran Dragić bo tako nekoliko manj obremenjen, Floridčani pa so po imenitni lanski končnici samozavestni, prepričani, da bodo Bucks izločili. Tudi Miami prvi dve tekmi končnice igra v gosteh.

Ponoči bosta svoji seriji začela še Brooklyn Nets in Boston Celtics na vzhodu ter Denver Nuggets in Portland Trail Blazers na zahodu. Pri Denverju bo svojo priložnost spet čakal tretji slovenski legionar v ligi NBA Vlatko Čančar.

Liga NBA, 22. maj, končnica: Vzhod 20:00, Milwaukee Bucks - Miami Heat 2:00, Brooklyn Nets - Boston Celtics Zahod 22:30, Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 4:30, Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

Moštva igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

