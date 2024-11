Bo nalet Jezernikov ustavil Orlando?

Los Angeles Lakers LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa so v naletu, dobili so zadnjih šest tekem v ligi NBA in dihajo za ovratnik najboljšima ekipama zahodne konference, Golden Statu in Oklahomi. V noči na petek po srednjeevropskem času (4.30) Jezernike čaka spopad z Orlando Magic, četrto ekipo vzhoda, katere šest tekem dolg zmagoviti niz se je končal v četrtek zjutraj pri Clippers v Los Angelesu (93:104).