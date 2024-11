Bitcoin dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost – 89 tisoč dolarjev in presegel tržno kapitalizacijo srebra

Takoj, ko je postalo jasno, da bo Trump ponovno stopil v belo hišo, je Bitcoin reagiral in dosegel zgodovinsko najvišjo vrednost – presegel je vrednost 89 tisoč dolarjev.

Donosi zadnjega meseca: Bitcoin $BTC – 36 odstotkov

Ethereum $ETH – 31 odstotkov

Cardano $ADA – 61 odstotkov

Znano je, da je Donald Trump velik privrženec tega perspektivnega finančnega sektorja. Zavzel se je, da bo iz ZDA naredil "kripto prestolnico sveta", senatorka Cynthia Lummis, pa je celo izjavila, da bo vzpostavila "strateško rezervo" bitcoina za ameriško vlado.

Dejstvo je, da je Trump v prvi vrsti podjetnik z nadpovprečnimi cilji in vizijami, ki jih ponavadi tudi izvede. Je preračunljiv in analitičen človek, ki se loteva le velikih stvari, v katerih vidi ogromen potencial za uspeh.

Tokrat je potencial prepoznal v kriptovalutah in blockchain tehnologiji.

Brezplačno izobraževanje – kako investirati v kriptovalute

Na brezplačnem webinarju vam bomo razkrili: najpogostejše napake, ki jih delajo Slovenci in z njimi ustvarjajo izgube na finančnih trgih, naložbe z največjim potencialom za rast v letu 2024 in 2025, zakaj institucionalni vlagatelji trenutno pospešeno vlagajo na trg kriptovalut, kateri kripto projekti imajo največji potencial, da zrastejo od deset- do stokrat. Na brezplačno spletno izobraževanje se prijavite tukaj.

Živimo v času, ko je tehnologija preoblikovala skoraj vse vidike našega življenja – od komunikacije in zdravstva do prevoza in zabave.

Tehnološki napredek je postal najpomembnejši dejavnik gospodarske rasti – to pa pomeni, da tehnologija prinaša NAJVEČJE donose.

Kdor nove tehnologije ni sprejel, je ostal zadaj.

Kdor jo je sprejel, je žel njene sadove.

Tehnologija je danes panoga, ki se razvija najhitreje glede na katerokoli drugo panogo.

To lahko dobro vidimo v primerjavi delniškega indeksa NASDAQ (indeks, ki vsebuje delnice tehnoloških podjetij) in indeksa Dow Jones, ki zajema celotno gospodarstvo.

Oba indeksa kažeta lep rezultat, ampak vidimo, da je tehnologija bistveno prednjačila.

Predvsem v zadnjih 15 letih se tehnologija razvija z nenormalno hitrostjo in s pomočjo umetne inteligence se bo ta trend verjetno še naprej nadaljeval.

Morda se še spomnite vinilnih plošč. V 80. letih so jih zamenjale kasete, le-te pa so CD-ji in potem glasba, ki se pretaka z interneta.

Kdor je pravočasno investiral v tehnologijo, ki je izpodrinila predhodno, je ustvaril visoke donose.

Danes je povsem enako.

Razvijajo se nove tehnologije, ki hitro izpodrivajo stare.

Amazon je omogočil spletne nakupe iz udobja domačega kavča, investitorji pa so ustvarili 18.400-odstotni donos.

Apple je leta 2015 predstavil pretočno predvajanje glasbe in delnica podjetja je v devetih letih, vlagateljem prinesla tisoč odstotni donos.

Podjetje Tesla je leta 2016 predstavilo prvi električni avtomobil za množice. Cena delnice je od takrat narasla za 1.182 odstotkov.

Podjetje Nvidia je prav tako leta 2016 predstavilo prvo resno orodje za pospeševanje umetne inteligence. Cena delnice je do danes zrasla za 14.200 odstotkov.

Leta 2009 je nastal Bitcoin kot odgovor na vse, kar je narobe v svetovnem denarnem sistemu. Leta 2013 je prvič dosegel vrednost sto dolarjev in od takrat naprej je vlagateljem prinesel 66.200 odstotkov.

Na vrhu inovacij sta trenutno umetna inteligenca in blockchain tehnologija, s katero so tesno povezane kriptovalute.

To sta dva sektorja, ki bi lahko vlagateljem v prihodnjih letih prinesla največje donose.

Če na trgu kriptovalut še niste prisotni, razmislite o vstopu, še preden pride do izrazite rasti, ki se pričakuje še v tem investicijskem ciklu.

Kako lahko tudi vi dosežete nadpovprečne donose?

Vedeti morate, da je Bitcoin v tem ciklu rasti naredil že veliko. Od najnižje točke do danes je za vlagatelje ustvaril že 450-odstotni donos. Logično je, da v tem trenutku ne moremo več pričakovati, da se bo takšna rast nadaljevala v nedogled.

So pa tukaj še druge kriptovalute, ki v tem ciklu rasti še niso dosegle svojega potenciala in imajo še več prostora za rast in lepe donose.

Ker nikoli ni dobro vseh jajc nositi v eni košari, je smiselno narediti izbor kriptoprojektov in svojo investicijo pametno razpršiti.

Kako izbrati prave kripto projekte?

Tu je treba paziti na naslednje dejavnike:

- Izbrati morate prave kriptovalute, ki imajo dolgoročen potencial, za njimi pa stoji priznana ekipa, ki se že lahko ponaša z dosežki iz preteklosti. Ne kupujete le zato, ker so poceni.

- Primerno morate poskrbeti za varnost vašega trgovalnega računa in vaših sredstev.

- Smiselno je, da sredstva pošljete v hladno hrambo, pri čemer ne smete izgubiti ključa.

- Sproti spremljajte, kaj se dogaja s kriptovalutami v vaši košarici.

Ali obstaja enostavnejša rešitev?

Če v kriptovalute do zdaj še niste vlagali, in ne veste, kako in kje začeti, se prijavite na brezplačen spletni seminar , kjer boste izvedeli vse, kar morate danes vedeti o kriptovalutah.

Na seminarju vam bomo pokazali, kako lahko izkoristite trenutno situacijo na finančnih trgih in dosežete med 300–400 odstotki donosa.

Vendar le, če boste pravočasno ukrepali.

Poglejte, leto 2025 bo prelomno za finančne trge.

Pametni investitorji so to priložnost že zagrabili in investirali. Morda je zdaj ena zadnjih dobrih priložnosti. Ampak vi še niste zraven. Lahko se še pridružite.

Večina spletnih seminarjev je dragih ali pa nimajo velike vrednosti. Tokrat bo drugače. Garantiramo vam, da boste več kot zadovoljni z vsemi koristnimi napotki, za katere bi potrebovali mesece lastnega raziskovanja in branja – tokrat pa jih boste prejeli brezplačno in brez obvez. V to raziskavo je bilo vloženih vsaj tisoč ur izobraževanja in dela. Ni malo, kajne? Če toliko nudimo, zakaj vas potem vabimo na brezplačni spletni seminar?

Ker vemo, da se večina Slovencev nima niti časa niti volje ukvarjati z naložbami!

Bi pa radi imeli dobro naložbo, ki jo upravlja strokovnjak, zaradi katerega se jim v zvezi z naložbo ni treba obremenjevati, hkrati pa dobijo dobičke, ki jih naložba nudi. Takšnim ljudem bomo lahko po webinarju tudi pomagali.

Prijave so odprte, vendar omejene. Nazadnje se nam je zgodilo, da je bilo preveč udeležencev, zato spletni strežniki niso delovali zanesljivo. Tokrat bomo prijave omejili na 300 oseb.

Prijava je brezplačna.

Informacije, ki jih boste prejeli na webinarju, so izjemno dragocene in v tem trenutku ključne za uspešno investiranje.

Če še vedno dvomite, ali smo prava izbira za vas, si poglejte, kdo vse sodeluje z nami in kakšno je njihovo mnenje.