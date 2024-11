Rdeči alarm za večino pametnih telefonov: nujno namestite zadnji popravek!

Kot so pri Googlu, ki razvija operacijski sistem za pametne telefone Android – ta je po zadnjih podatkih nameščen na več kot 70 odstotkih vseh pametnih telefonov (vir) – opozorili v novembrskem poročilu o varnosti (vir), so uporabniki že pred nekaj manj kot dvema tednoma začeli prejemati poziv, naj namestijo najnovejšo varnostno posodobitev.

Hekerji za ranljivosti že vedo, tveganje je resno

Ta je dodala več deset popravkov oziroma zakrpala več ranljivosti, med njimi pa sta bili tudi dve izredno resni in bi za uporabnike lahko predstavljali tveganje. Pri Googlu so ju opredelili kot varnostni luknji tipa "zero day", kar pomeni, da kiberkriminalci zanju že vedo in ju lahko tudi že zlorabljajo.

Pri Googlu so opozorili, da najresnejša odkrita in s popravkom zakrpana ranljivost predstavlja resno grožnjo varnosti uporabnikov, saj potencialnim napadalcem omogoča, da na žrtvinem pametnem telefonu na daljavo izvršijo zlonamerno kodo, žrtev pa za to ne bi niti vedela. Takšni napadi lahko v najslabših primerih kiberkriminalcem v ozadju omogočijo krajo vseh podatkov in celo popoln prevzem nadzora nad napravo.

Kako posodobimo pametni telefon z Androidom?

Uporabnikom, ki so ob prejetju poziva, naj namestijo najnovejši varnostni popravek, to tudi že storili ali pa se njihovi pametni telefoni posodabljajo samodejno, ni več treba skrbeti, vsi ostali, ki redno preskakujejo obvestila o (varnostnih) posodobitvah, ki so na voljo, ali pa ga morda celo niso prejeli oziroma so ga prezrli, pa lahko to storijo ročno:

- Na pametnem telefonu z operacijskim sistemom Android odpremo Nastavitve (Settings).

- Odpremo Sistem (System) in nato Posodobitve programske opreme (Software Update).

- Namestimo sistemsko posodobitev, ki je na voljo (če je ni, je naš pametni telefon posodobljen).