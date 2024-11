Prenovljena večnamenska dvorana v Študentskem domu Ljubljana – Rožna dolina

Študentski dom Ljubljana – Rožna dolina je ob prisotnosti v. d. Direktorata za visoko šolstvo mag. Urbana Kodriča, direktorja JZ ŠDL Ljubljana Tomaža Pečnika ter donatorjev MK Group in Gorenjske banke slovesno odprl prenovljeno večnamensko dvorano. Prenovljena dvorana, v katero je bilo vloženih sto tisoč evrov, se razteza na 200 kvadratnih metrih in postaja središče kreativnosti, znanja in povezovanja za študentsko skupnost ter družabne aktivnosti. Prenova je potekala v okviru regijskega programa družbene odgovornosti Podpora družini, ki ga izvajata MK Group in Gorenjska banka. V študentskem naselju biva več kot 3.500 študentov iz vse Slovenije.

Z donacijo v višini sto tisoč evrov sta MK Group in Gorenjska banka potrdila svojo zavezanost k izboljšanju življenjskega prostora mladih. Nova dvorana bo odprla vrata za nova partnerstva in razcvet idej, obogatila pa bo tudi akademsko življenje ter vsakodnevne izkušnje študentov. V njej se bodo odvijali različni dogodki, kulturne prireditve, delavnice in seminarji, kar bo študentom v največjem študentskem naselju v Sloveniji omogočilo širjenje obzorij in razvoj pomembnih veščin.

"Letos smo za študentske domove v Jadranski regiji namenili 350 tisoč evrov. V Sloveniji smo skupaj z Gorenjsko banko donirali sto tisoč evrov za prenovo večnamenske dvorane, kjer bodo študenti lahko študirali in preživljali prosti čas. Tudi v prihodnje bomo vlagali v nove generacije in mlade talente za zagotavljanje ustreznih pogojev za pridobivanje novih znanj," je dejal Mihailo Janković, generalni direktor MK Group.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič: "Primerni bivanjski prostori so zelo pomembni za uspešen študij. Ker se na ministrstvu zavedamo pomanjkanja študentskih postelj, imamo odprtih kar nekaj investicij na tem področju, hkrati pa pozdravljamo prenove, kot je prenova večnamenske dvorane, ki bo med drugim omogočila tudi kakovostno povezovanje in sodelovanje med študentkami in študenti."

Maro Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, ob uspešno izvedeni prenovi in sklenitvi programa družbene odgovornosti Podpora družini: "Z velikim ponosom podpiramo ta projekt, ki bo študentom ponudil dinamičen prostor za inovacije in sodelovanje. Naša donacija odraža zavezanost Gorenjske banke k vlaganju v prihodnost mladih. Prepričani smo, da bo ta dvorana postala ključna platforma za razvoj idej in priložnosti v naši skupnosti."

Direktor JZ ŠDL Tomaž Pečnik, ki je predstavil vizijo dvorane kot prostora za sodelovanje: "Z velikodušno podporo podjetij MK Group in Gorenjske banke nam je uspelo uresničiti vizijo Študentskega doma Ljubljana, ki študentom nudi sodobne in kakovostne prostore za izobraževanje, osebni razvoj in druženje. S pridobitvijo prenovljene večnamenske dvorane nadgrajujemo koncept delovanja ŠDL, ki spodbuja sodelovanje, inovativnost in družabno povezanost med študenti. V tej moderni večnamenski dvorani so na voljo prostori za individualno in skupinsko učenje, udoben bralni kotiček ter sodobna konferenčna soba. Ti prostori niso zgolj fizični elementi, temveč temeljijo na viziji ustvarjanja okolja, ki študente navdihuje in jim omogoča, da se razvijajo tako na akademskem kot družabnem področju. Večnamenska dvorana je več kot le prostor za učenje – je prostor, kjer študentje lahko gradijo vezi, ki jih bodo spremljale skozi vse življenje, in razvijajo veščine, potrebne za uspešno kariero."

Z velikodušno donacijo MK Group in Gorenjska banka potrjujeta zavezanost k izboljševanju pogojev za bivanje in študij v največjem študentskem naselju v Sloveniji. Večnamenska dvorana bo namenjena tudi novim partnerskim projektom ter bogatitvi akademskega razvoja in kakovosti študentskega bivanja. Dvorana bo poleg študija namenjena organizaciji skupinskih dogodkov, delavnic in seminarjev, ki bodo spodbujali ustvarjalnost, sodelovanje in razvoj praktičnih veščin, hkrati pa omogočili študentom, da se povezujejo in izmenjujejo znanje v spodbudnem okolju.

