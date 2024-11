Mačkovšek zabijal za pomembno zmago, Margučevi in Barcelona do sedme zmage

Z obračunoma med Aalborgom Aleksa Vlaha in Kolstadom (30:28) ter Zagrebom Aleksa Kavčiča in Magdeburga (22:18) se je v sredo začel osmi krog rokometne lige prvakov. Domen Tajnik in Nejc Cehte sta v večernem sredinem terminu s Pelisterjem gostila Fredericio in odnesla točko. V četrtek je Wisla Plock z močno slovensko zasedbo izgubila na gostovanju pri Veszpremu Gašperja Marguča (30:26), Borut Mačkovšek je bil razpoložen ob pomembni zmagi Szegeda pri Kielcah (35:31), Barcelona pa je novo zmago vknjižila proti Nantesu.