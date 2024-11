Partizanu vroči derbi v Beogradu, Samar ob porazu v Madridu blizu dvojnemu dvojčku

Kljub reprezentančnemu premoru se ta teden po ustaljenih tirnicah nadaljuje tekmovanje v evroligi. Za uvod v enajsti krog je vodilni Fenerbahče v sredo gostoval pri skromnemu Virtusu in ga strl šele v zadnji četrtini (82:86). V četrtek sta se na vročem derbiju v Beogradu pomerila Crvena zvezda in Partizan, ki je zmagal z 89:77. Žiga Samar je z berlinsko Albo na zahtevnem gostovanju pri Real Madridu izgubil s 84:98, Samar je ob porazu v 17 minutah in pol dosegel deset točk, osem asistenc in dva skoka. Do osme zmage sta v četrtek prišla Pariz in Olympiacos.