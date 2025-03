LA Lakers še enkrat z mestnimi tekmeci, Dončić in James spet vprašljiva

V ligi NBA se bosta v noči na ponedeljek po slovenskem času še na drugi tekmi v treh dneh pomerila mestna tekmeca Los Angeles Lakers in Los Angeles Clippers. V soboto zjutraj so Lakers zmagali s 106:102, najboljša posameznika tekme pa sta bila Luka Dončić (31 očk) in LeBron James (28). A prav prva zvezdnika Jezernikov sta vprašljiva za tokratno tekmo, ki se bo v dvorani Crypto.com začela ob 3.30.

Los Angeles Lakers ponoči lovijo še šesto zaporedno zmago v ligi NBA in spet proti mestnemu tekmecu, ki so ga premagali že v noči na soboto po slovenskem času, Los Angeles Clippers. Jezernikom gre v zadnjem času odlično, odkar se je ekipi pridružil slovenski zvezdnik Luka Dončić so izgubili le dve tekmi in nanizali devet zmag. Ljubljančan je sicer za svojo novo ekipo v ligi NBA odigral osem tekem, po daljšem premoru zaradi poškodbe mečne mišice šele prihaja v pravo strelsko formo, prav zaradi zdravstvenih skrbi pa se je spet znašel na seznamu vprašljivih za tokratno tekmo.

To je že nekakšen običaj in Dončića po navadi po takih napovedih vseeno vidimo na parketu. Tudi LeBron James se spopada z manjšimi težavami in je prav tako na seznamu vprašljivih. Bolj resne skrbi pa trenerju Lakers JJ Reddicku povzroča poškodba mečne mišice pri Austinu Reavesu, ki se je izkazal za izjemnega tretjega moža močnega napada Jezernikov. Reaves je na seznamu dvomljivih za tokratno tekmo, prav tako tudi Jordan Goodwin zaradi zvina gležnja. Zagotovo pa ne bosta zaigrala Rui Hačimura in Maxi Kleber, ki okrevata po resnejših poškodbah.

Pri Clippers bo manjka nekdanji Dončićev soigralec iz Dallasa Derrick Jones, vprašljiv pa je nastop Normana Powella, ki se spopada s poškodbo kolena.

Liga NBA, 2. marec

Lestvica

Preberite še: