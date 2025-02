Luka Dončić že čara v Los Angelesu, uspevajo mu neverjetni meti! #video

V Los Angelesu je nedavno luč sveta ugledal čudovit mural, spomin na trenutek, ko sta se leta 2019 srečala Luka Dončić in žal že pokojni zvezdnik lige NBA Kobe Bryant, v noči na četrtek pa bodo lahko navijači Los Angeles Lakers po dobrem tednu dni znova spremljali 25-letnega Slovenca. Dončićevo zdravstveno stanje je iz dneva v dan boljše, poškodba leve mečne mišice je že preteklost, vseeno pa pri eni najbolj slovitih franšiz v ligi NBA nočejo tvegati, tako da bo novopečeni zvezdnik Jezernikov še tretjič zapored odigral tekmo za novega delodajalca z omejeno minutažo. Tako bi lahko znova odigral največ 25 minut.

Luka Dončić naj bi prvič s polno minutažo zaigral v noči na petek, ko se bodo Jezerniki pomerili s Portlandom. Foto: Guliverimage

Po napovedih ameriških medijev, o tem je poročal tudi Mike Trudell (LakersReporter), se trener JJ Redick nagiba k odločitvi, da bi prvič ponudil polno minutažo Dončiću že v noči na petek, ko se bodo Jezerniki pomerili s Portlandom. Tako se bliža dan, ko bo lahko Dončić zaigral v dresu novega kluba brez omejene minutaže, temu primerno razkošnejša pa bo tudi njegova statistika.

Dobra volja na treningu

Dončić je za Jezernike debitiral z zmago proti Utahu, nato pa na prvem "zlato-vijoličnem" gostovanju v Salt Lake Cityju ostal praznih rok. Na obeh tekmah je odigral manj kot 25 minut, skupno pa dosegel 29 točk. Med zvezdniškim vikendom All-Star, na katerem prvič po petih letih ni nastopil, najbolj pa ga je pogrešal velik prijatelj Nikola Jokić, se je z družino odpravil na krajši dopust, nato pa vrnil v Los Angeles in nadaljeval z intenzivnimi treningi.

Luka Dončić že čara na treningih v Los Angelesu:

The Lakers are back on the hardwood, with Luka Doncic emerging victorious in a post-practice half-court shot contest (with Dalton Knecht dunking in the background): pic.twitter.com/PFlArbSi2R — Mike Trudell (@LakersReporter) February 19, 2025

Na njih je znova plenil pozornost s čarobnimi potezami. Na enem izmed videoposnetkov, ki so zaokrožili po spletu, je tako zadel s sredine igrišča, nato pa vse skupaj oplemenitil z natančno trojko, ko je žoga padla v obroč po neverjetno visokem loku. Ker je dobil tekmo proti svojim trenerjem, je slednje čakala tradicionalna kazen. Določeno število sklec.

Dončić tako na treningu ne skriva dobre volje, pozitivno energijo pa želi preseliti tudi na parket, ko bo šlo zares. Tokrat se bo pomeril s Charlotte Hornets, ki rezultatsko spada med slabše ekipe lige NBA, v postavi pa izstopa LaMelo Ball.

LeBron James: Lahko bi bili res dobri

Dončić bo tako zagotovo nastopil proti Charlottu, pod vprašajem pa je nastop drugega velikega zvezdnika LA Lakers. 40-letni LeBron James je zaradi poškodbe stopala in gležnja tik pred zdajci odpovedal nastop na All-Star spektaklu, ki je bil letos s spremenjenim formatom deležen nemalo kritik. "Ker nas v sezoni čaka še 30 tekem in se poskušamo prebiti v končnico na divjem, divjem zahodu, se mi zdi pomembno, da poskrbim zase z mislijo na to, kaj prihaja. Moram paziti nase, ko gre za to poškodbo, s katero se spopadam že dolga leta. Upam, da bom lahko igral proti Charlotte v sredo in Portlandu v četrtek," je povedal James za ESPN in popihal na dušo Dončiću.

Bosta LeBron James in Luka Dončić združila moči proti Charlottu? Foto: Guliverimage

"Že samo vznemirjenje, da lahko našemu klubu dodamo igralca takšnega kalibra, kot je Luka, takšnega generacijskega talenta, je nekaj, kar mi je dalo dodatno energijo. Veselim se, vznemirjen sem ob misli, kaj vse lahko storimo. Doslej smo imeli z njim samo dve skupni tekmi in verjamem, da je imel omejitev minut, odkar se je vrnil po poškodbi. Ker Luka še naprej prihaja v formo, mislim, da bi bili lahko v nadaljevanju sezone res dobri. Toda videli bomo, kaj se bo zgodilo," je še dodal o ponosu slovenske košarke. Trener Redick se bo tako o morebitnem nastopu Jamesa odločil tik pred srečanjem.

Za razliko od zadnje tekme, ko so Jezerniki izgubili v gosteh pri Utahu, bosta nared za nastop Dorian Finney-Smith in Gabe Vincent. To bo pomembna pridobitev za Redicka, saj njegove izbrance v kratkem čaka peklensko obdobje. Dva dni po tekmi proti Portlandu bodo odprli obdobje, v katerem bodo v 14 dneh odigrali kar osem tekem, pri tem pa imeli le dvakrat opravka s tekmecem, ki ima trenutno manj zmag kot porazov v ligi NBA.

