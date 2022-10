Prvaki za uvod proti Lakersom, Slovenci še prosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo se bo čez lužo začela nova sezone lige NBA. Naslov bo branila ekipa Golden State Warriors, ki jo prvi dan čaka poslastica z Los Angeles Lakers. Slovenijo bodo zastopali Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar, ki se bodo s svojimi klubi prvič predstavili v noči na četrtek.

Golden State Warriors so v prejšnji sezoni četrtič v zadnjih sedmih letih postali prvaki lige National Basketball Association, skupno pa sedmič v zgodovini tekmovanja. Redni del so končali z izkupičkom 53-29, v konferenčnem finalu na zahodu so premagali Dallas Mavericks s 4:1, v velikem finalu pa Boston Celtics s 4:2. S povprečjem 31 točk na tekmo je naziv najkoristnejšega igralca finala (MVP) prejel Stephen Curry.

Na drugem obračunu dneva bodo na delu ravno podprvaki lige NBA iz Bostona, ki bodo gostili Philadelphio.