Hud udarec za Denver Nuggets

V ligi NBA bo danes postal znan še drugi finalist zahodne konference, saj se bosta ob 21.30 po slovenskem času na sedmi tekmi polfinala zahoda udarila Oklahoma City Thunder in Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki je v letošnji končnici dobil nekaj minut na treh tekmah, a se med strelce še ni vpisal. Kot vse kaže, bo moral srečanje za Denver izpustiti pomemben člen, Aaron Gordon. Zmagovalec odločilnega sedmega obračuna se bo v konferenčnem finalu pomeril z Minnesoto Timberwolves, na vzhodu pa enak scenarij čaka New York Knicks in Indiano Pacers.

Danes bo vroče v Paycom Centru, kjer se bosta na odločilni sedmi tekmi serije udarila Oklahoma City Thunder in Denver Nuggets. Kot vse kaže, pa bo moral srečanje izpustiti Aaron Gordon, ki si je ob zadnji zmagi Denverja poškodoval levo mečno mišico. Najprej so poročali, da se naj bi o njegovem nastopu odločili tik pred začetkom srečanja. "Če bo lahko igral, bo igral," je bil jasen trener Denverja David Adelman, a kot kaže, njegova poškodba ni tako nedolžna. Dobro obveščeni Shams Charania je za ESPN namreč sporočil, da naj bi Gordon za okrevanje potreboval več tednov in da naj bi bila njegova priprava na tekmo številka sedem "misija nemogoče." Gordon je sicer v letošnji končnici pomemben kamenček v mozaiku Denverja, dosegel je tudi dva pomembna koša, ki sta njegovi ekipi priborila dve zmagi.

Denver ima s sedmimi tekmami veliko več izkušenj kot tokratni nasprotnik, saj so nazadnje na sedmi tekmi izločili LA Clippers v prvem krogu letošnje končnice, lani pa so v sedmi tekmi izpadli v drugem krogu končnice proti Minnesoti. Če bi Denverju uspelo, bi se tretjič v zgodovini franšize vrnili po zaostanku z 2:3 v seriji.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Reuters

Za Oklahomo, ki je bila najboljša ekipa rednega dela, pa bo to šele druga serija v zgodovini, ki jo bo odločila sedma tekma. Prvič so se na sedmi tekmi pomerili s Houstonom v prvem krogu končnice leta 2020. Od takratne zasedbe sta v ekipi le še Shai Gilgeous-Alexander in Luguentz Dort. "Moramo razumeti, kaj je na kocki, gotovo ta tekma pomeni ogromno, a hkrati ne smemo v srečanje vstopiti s takšno miselnostjo. Razmišljati moramo samo o tem, kaj moramo storiti za zmago," je pred srečanjem dejal Chet Holmgren.

