V ligi NBA bosta danes po sistemu play-ina postala znana še zadnja dva četrtfinalista letošnjega play-offa. Na zahodu bosta za pomembno vstopnico v FedExForumu obračunala Memphis Grizzlies in Dallas Mavericks, na vzhodu pa posebni boj čaka Atlanto Hawks in Miami Heat.

Za navijače Luke Dončića bo zagotovo zanimiv obračun v Memphisu, kjer bodo domači gostili nekdanji Dončićev klub Mavericks. Mavs so v prvem dejanju play-ina s 120:106 končali sezono Sacramenta, Memphis pa je v neposrednem boju za končnico izgubil proti Golden Statu in bo zdaj drugo priložnost iskal proti zasedbi Jasona Kidda. Ta je na zadnjem obračunu s Sacramentom zadela 49,4 odstotka metov iz igre, od tega je 50-odstotno metala za tri točke in z 92,3-odstotno uspešnostjo s črte prostih metov. Prvič po 12. marcu 2014 so bili Mavs tako učinkoviti v napadu.

Pri Grizzlies največ skrbi povzroča poškodba desnega gležnja prvega zvezdnika Jaja Moranta, ki je pod vprašajem od zadnjega srečanja z Warriors. Pri Dallasu sta nastopa Anthonyja Davisa in Brandona Williamsa označena kot zelo verjetna, seveda pa Mavericks ne bodo mogli računati na Kyrieja Irvinga, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Problematični Ja Morant si je na zadnji tekmi zvil gleženj. Foto: Reuters

V zasedbi iz Teksasa bodo tako ogromno stavili na Davisa, ki je bil del menjave Dončića k Los Angeles Lakers, ameriški orjak pa se je podal v nasprotno smer. "Anthony Davis je težava. Ogromen je, hkrati pa vsestranski v napadu in odličen obrambni igralec. Je res težava za nasprotni klub na popolnoma poseben način," je o Davisu pred srečanjem spregovoril trener Doug Christie, ki je 27. decembra zamenjal Mika Browna, ki so ga zaradi neprepričljivih rezultatov odpustili.

Zmagovalec obračuna Dallas – Memphis se bo v končnici pomeril s prvim nosilcem zahoda, Oklahomo City Thunder. Na vzhodu pa se bo boljši iz para Miami – Atlanta pomeril s Cleveland Cavaliers.

Boje v končnici bosta v soboto že ob 19. uri v Indiani odprli domača ekipa in Milwaukee Bucks. Zatem prvo srečanje čaka tudi Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem, ki se bodo ob 21.30 pomerili z Los Angeles Clippers. Los Angeles Lakers z Luko Dončićem pa se bodo v noči na nedeljo ob 2.30 po slovenskem času pomerili z Minnesoto Timberwolves.

Liga NBA, 18. april:

Zahodna konferenca:



Pari prvega kroga končnice:

Oklahoma City (1) – ? (8)

Houston (2) – Golden State (7)

LA Lakers (3) – Minnesota (6)

Denver (4) – LA Clippers (5)



Prvi krog play-ina:

Golden State : Memphis 121:116

Sacramento : Dallas 106:120



Vzhodna konferenca:



Pari prvega kroga končnice:

Cleveland (1) – ? (8)

Boston (2) – Orlando (7)

New York (3) – Detroit (6)

Indiana (4) – Milwaukee (5)



Prvi krog play-ina:

Orlando : Atlanta 120:95

Chicago : Miami 90:109

Lestvica po rednem delu: