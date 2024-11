Ni več šale, niz porazov Dallasa se mora končati

Medtem ko imajo Cleveland Cavaliers na vrhu vzhodne konference 14 zmag in nobenega poraza, Oklahoma City Thunder in Golden State Warriors pa v vrhu zahodne konference 11 oziroma deset zmag in le poraza, so Dallas Mavericks v precej slabši formi. Po štirih zaporednih porazih so zdrsnili na 12. mesto zahodne konference in so torej z zmago manj tudi za San Antonio Spurs, s katerimi v noči na nedeljo igrajo ob 2.30.

Victor Wembanyama Foto: Reuters Kader Mavericksov trenutno ni popoln: po operaciji zapestja bo dlje manjkal Dante Exum, prejšnjo tekmo sta izpustila P. J. Washington (koleno) in Kyrie Irving (rama), stoodstoten pa ni niti Luka Dončić (koleno). A Ljubljančan seveda vedno stisne zobe, ob porazu proti Utah Jazz je dal v četrtek 37 točk. Po 12 tekmah sezone je pri povprečju 29,3 točke, osem skokov in osem asistenc. Nekoliko slabše od visokih pričakovanj je sezono začel mladi francoski zvezdnik Spursov. Victor Wembanyama daje v povprečju 22,7 točke, 10,5 skoka in ima še 3,7 blokade na tekmo.

