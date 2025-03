Neverjeten kaos v Dallasu, pri obeh poškodovanih kar 20 igralcev!

Danes bo v ligi NBA zelo pestro, ljubitelji košarke iz Slovenije pa že odštevajo ure do večerne tekme v mestu angelov, kjer bo Luka Dončić ob 20.15 poskušal z Jezerniki premagati Phoenix in tako prekiniti niz štirih zaporednih porazov. Že ob 18. uri po slovenskem času se bosta začeli nedeljski matineji v Clevelandu in Dallasu. Pri nekdanjem Dončićevem klubu v Teksasu bo gostovala Philadelphia, obračun pa se bo zapisal v zgodovino lige NBA kot srečanje dveh skrajno zdesetkanih ekip. Pri obeh klubih je na seznamu poškodovanih kar 20 igralcev, glede na zadnje napovedi pa jih bodo danes na parketu več pogrešali gostje iz Philadelphie.

Ob 18. uri bo novo zmago iskal vodilni Cleveland, ki bo gostil Orlando, prednost domačega igrišča pa bo na bizarni tekmi, na kateri bosta oba trenerja (Jason Kidd in Nick Nurse) pogrešala ogromno varovancev, skušal izkoristiti tudi Dallas. Mavericks imajo v zadnjem obdobju veliko smole s poškodbami igralcev, v tem pogledu pa jih v ligi NBA celo prekašajo Philadelphia 76ers. V Teksas prihajajo brez kar desetih igralcev. Manjkali bodo Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey, Andre Drummond, Kyle Lowry, Kelly Oubre Jr., Lonnie Walker IV, Adem Bona, Eric Gordon in Jarden McCain.

Poškodovani zvezdniški center Joel Embiid je že odigral svoje v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Zelo bo zdesetkana tudi zasedba Dallasa, pri katerem bodo zagotovo manjkali Kyrie Irving, Dante Exum, Olivier-Maxence Prosper, Anthony Davis, Daniel Gafford in Dereck Lively II. Nastop Jadena Hardyja, Kaija Jonesa in Caleba Martina je pod vprašajem, Brandon Williams, ki ima še nekaj težav s stegensko mišico, bo verjetno nastopil, na parket pa se vrača PJ Washington. Odpravil je poškodbo desnega gležnja, zaradi katerega je na zadnjih 19 tekmah zbral le pet nastopov.

Tako bo Kidd po dolgem času prisostvoval srečanju, na katerem bi lahko imel celo več izbire kot njegov stanovski kolega. Pri gostih bo prvič, odkar je zapustil Dallas, v dvorani American Airlines Center zaigral Quentin Grimes. Z zdesetkano ekipo 76ers je nanizal tri poraze, na lestvici vzhoda zaseda šele 12. mesto, na zadnjih sedmih tekmah pa se lahko pohvali z izvrstnim povprečjem (26,1 točke, 5 skokov in 4,4 asistence).

Dončić in Hayes se vračata!

Luka Dončić in Jaxson Hayes bosta zvečer sodelovala proti Phoenixu. Foto: Reuters Ob 20.30 bodo Los Angeles Lakers začeli niz petih zaporednih domačih srečanj. V mesto angelov prihaja Phoenix Suns, ki bi se rad prebil med deset najboljših na zahodu in si zagotovil nastop vsaj v dodatnih kvalifikacijah za končnico (play-in). Ker pa želijo Jezerniki prekiniti črni niz štirih zaporednih porazov, prav vse so vknjižili v gosteh, na parket pa se kljub nedavnih težavam z mečno mišico, desnim gležnjem in hrbtom vrača Luka Dončić, se bodo morala Sonca za zmago v dvorani Crypto.com Arena še kako potruditi.

Pri Jezernikih bo za razliko od zadnje tekme, ko so LA Lakers v gosteh brez kopice prvokategornikov, manjkal je tudi Dončić, namučili Denver (126:131), na voljo za nastop tudi prvi center Jaxson Hayes. To bo velika pridobitev za Dončića, ki je na zadnjih tekmah pogrešal prisotnost visokega soigralca, s katerim sicer odlično sodeluje. Lakersi so z Dončićem v tej sezoni odigrali 13 tekem. Osem so jih dobili, pet pa izgubili.

Med Devinom Bookerjem in Luko Dončićem je skušalo vodstvo lige NBA ustvariti veliko rivalstvo. Foto: Guliverimage

Pri Lakersih še niso stoodstotno potrdili nastopa Dončića, a je njegov status podobno kot tisti Hayesa in Daltona Knechta verjeten. Pod vprašajem sta Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith, ne bosta pa zagotovo igrala LeBron James in Rui Hachimura, tako da bodo Jezerniki znova primorani zaigrali brez kar nekaj najboljših igralcev. Gostje iz Arizone bodo računali na vse tri največje zvezdnike. Nared za nastop bodo Kevin Durant, Bradley Beal in Devin Booker, ki je z Dončićem v zadnjih letih stkal veliko rivalstvo, zdaj pa se bosta prvič pomerila, odkar se je Slovenec preselil v Kalifornijo.

Liga NBA, 16. marec:

Lestvica: