Dončić spremljal dramo v Dallasu #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v uvodni tekmi 1. kroga končnice lige NBA na domačem parketu izgubili proti Utah Jazz (93:99). Luka Dončič, v zadnjih mesecih eden najbolj vročih zvezdnikov lige NBA, zaradi poškodbe leve mečne mišice ni mogel pomagati soigralcem. Bilo je napeto, gostitelji so še dve minuti pred koncem zaostajali z 91:92 in imeli napad, na koncu pa priznali premoč Utahu. Druga tekma bo v noči na torek, nastop slovenskega asa je pod vprašajem.

Dallas Mavericks : Utah Jazz 93:99 (23:20, 43:45, 65:73)

Najboljši strelci: Brunson 24 (met iz igre 9/24), 7 sk., 5 as., Dinwiddie 22 (met iz igre 6/15), 8 as., Bullock 15, 6 sk., Finney-Smith 14, Kleber 10; Mitchell 32 (met iz igre 10/29), 6 sk., 6 as., Bogdanović 26 (met iz igre 11/20), Conley 13, 6 sk., Clarkson 10, House Jr. 7, Gobert 5, 17 sk., 3 blok.

Tako blizu, a spet tako daleč. Čeprav je Dallas v uvodnem dejanju končnice proti Utahu pogrešal najboljšega igralca, se je skoraj do zadnjih sekund enakovredno kosal s tekmecem. Luka Dončić je v rednem delu izstopal z izjemnim učinkom. Na tekmo je v povprečju prispeval 28 točk, 9 skokov in 9 asistenc. Njegovi soigralci so ga proti Utahu zelo pogrešali. V rednem delu so brez 23-letnega Slovenca odigrali 17 tekem in jih dobili manj kot polovico (8), praznih rok pa so ostali tudi v prvi tekmi končnice proti Utahu.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

Pri gostih sta strelsko izstopala Donovan Mitchell (32 točk) in Bojan Bogdanović (26). Hrvat je bil zelo vroč v prvem polčasu, v katerem je Dallas ob bučni podpori občinstva dolgo časa vodil, na koncu pa ostal prekratek za dve točki (43:45), v drugem pa se je razigral Mitchell. Če je prvi polčas ob skromnem metu iz igre končal pri vsega dveh točkah, jih je v drugem nasul obrambi Dallasa kar 30!

Utah vodil že za +12, a ...

Donovan Mitchell je v drugem polčasu dosegel kar 30 točk. Foto: Reuters Dallas je tako že po prvi tekmi izgubil prednost domačega igrišča, ki si jo je priigral zaradi boljše uvrstitve v rednem delu lige. Ob odsotnosti Dončića, ki je dvoboj čustveno spremljal ob klopi za rezervne igralce, večino srečanja je bil podobno kot soigralci in lastnik kluba Mark Cuban na nogah, sta pričakovano največ odgovornosti v napadu prevzela Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie.

Utah, pri katerem je pod košema kraljeval Francoz Rudy Gobert in vknjižil 17 skokov, je v zadnji četrtini povedel že za 12 točk, a jih je Dallas dobri dve minuti pred koncem skoraj ujel. Zaostajal je z 91:92, nato pa je Maxi Kleber zgrešil met za tri točke. Nato je svoje edine točke na tekmi, zlata vredno trojko za goste, dosegel Royce O'Neale in spravil gostitelje v težave (91:95).

Luka Dončić, njegovi soigralci ter lastnik kluba Mark Cuban so spremljali dvoboj z nesrečnim koncem. Foto: Reuters

Zaostanek se je do konca srečanja povečal na -6. Dallas je plačal davek slabšemu metu iz igre (38 odstotkov) in manjšemu številu skokov. Gostje so jih zbrali 53, Mavericks pa kar 19 manj.

Dončić vprašljiv tudi za drugo tekmo

Občinstvo v Dallasu je zelo pogrešalo Luko Dončića. Foto: Reuters Ponos slovenske košarke Luka Dončić, o katerem je imel v Sobotnem intervjuju veliko lepega za povedati njegov prvi trener pri madridskem Realu Jose Luis Pichel, je v zadnjih mesecih blestel v ligi NBA. Dallasu je pomagal do preboja na četrto mesto zahodne konference, s katerim si je v uvodnem krogu končnice lige NBA zagotovil prednost domačega igrišča (štiri od morebitnih sedmih), nato pa v zadnji tekmi rednega dela utrpel poškodbo, ki je močno pokvarila razpoloženje navijačev Mavericks.

Dončić si je ob koncu tretjega polčasa poškodoval levo mečno mišico, klub pa še ni postregel s konkretnejšo napovedjo o tem, kako dolgo bi bil lahko odsoten slovenski reprezentant z igrišč. Je pa slabi dve uri pred začetkom tekme potrdil, kako ga v soboto, ko je Dallas igral uvodno tekmo v končnici, ne bo na parketu. ESPN poroča, kako obstaja velika verjetnost, da bi lahko Dončić izpustil tudi drugi dvoboj med Dallasom in Utahom, ki bo na sporedu v noči na torek.

Kako je Dončić prispel v dvorano American Airlines Arena, kjer je spremljal dvoboj le kot navijač Dallasa:

23-letni Ljubljančan ima prvič v karieri, odkar nastopa in navdušuje v ligi NBA, v izločilnem delu opravka z drugim tekmecem kot Los Angeles Clippers. Slednji se v tej sezoni sploh niso uvrstili v končnico, v play-inu so priznali premoč Minnesoti in New Orleansu.