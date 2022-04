Znana sta še zadnja dva udeleženca končnice lige NBA

Ponoči smo dobili še zadnja dva udeleženca končnice lige NBA. Mesto med najboljšimi so si zagotovili košarkarji Atlante, ki so s 107:101 premagali Cleveland in igralci New Orleans Pelicans, ki so s 105:101 ugnali LA Clippers, ki so tik pred tekmo ostali brez Paula Georga.

V noči na soboto smo v ligi NBA dobili zadnja dva udeleženca končnice.

Najprej so si mesto med TOP 8 zagotovili košarkarji Atlanta Hawks, ki so leteli na krilih izjemnega Traeja Younga, ki je dosegel 38 točk, od tega kar 32 v drugi polovici tekme. Igralci Atlante, ki so se morali znajti brez centra Clinta Capele, ki ima poškodovano koleno, so po polovici tekme zaostajali že za deset točk, a so v drugem delu igre na račun navijačev Clevelanda uspeli nadoknaditi zaostanek.

V gosteh so s 107:101 premagali Cleveland, kjer je s 26 točkami in osmimi skoki izstopal Finec Lauri Markkanen.

Atlanta bo v prvem krogu končnice igrala z najboljšo ekipo vzhodne konference Miamijem. Prva tekma bo že v nedeljo na Floridi.

Zadnje mesto v končnici pa so si prislužili košarkarji New Orleans Pelicans, ki so s 105:101 odpravili LA Clippers, ti so tik pred tekmo zaradi covidnega protokola ostali brez Paula Georga.

V zmagovalni ekipi, ki je v zadnji četrtini zaostajala že za 13 točk, je bil najbolj razigram Brandon Ingram, ki je dosegel 30 točk.

Za Pelikane, ki so zaradi poškodbe noge celotno sezoni igrali brez Ziona Williamsona, je to prvi preboj v končnico po sezoni 2017/2018. To je tudi velik uspeh za trenerja Willieja Greena, nekdanjega igralca Clippers.

Pelikani se bodo v prvem krogu končnice pomerili z najboljšo ekipo rednega dela Phoenix Suns.

Liga NBA, 15. 4., dodatne kvalifikacije (play-in): Vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers : Atlanta Hawks 101:107

Markkanen 26, 8 sk., Garland 21, 9 as., Mobley 18; Young 38, 9 as., Bogdanović 19 Zahodna konferenca:

LA Clippers : New Orleans Pelicans 101:105

Morris Sr. 27, 9 sk.m Jackson 27, 8 as.; Ingram 30, McCollum 19 Liga NBA, pari 1. kroga končnice: Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (1) - New Orleans Pelicans (8)

Memphis Grizzlies (2) - Minnesota Timberwolves (7)

Golden State Warriors (3) - Denver Nuggets (6)

Dallas Mavericks (4) - Utah Jazz (5) Vzhodna konferenca:

Miami Heat (1) - Atlanta Hawks (8)

Boston Celtics (2) - Brooklyn Nets (7)

Milwaukee Bucks (3) - Chicago Bulls (6)

Philadelphia 76ers (4) - Toronto Raptors (5)

Lestvica po rednem delu:

Preberite še: