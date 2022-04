Dončić v soboto ne bo igral, a to ni edina slaba novica iz Dallasa

"Zvezdnik Dallasa Luka Dončić zaradi poškodbe mečne mišice ne bo nastopil na sobotni prvi tekmi končnice proti Utahu," na Twitterju poroča vselej odlično obveščeni novinar mreže ESPN Adrian Wojnarowski. Sklicuje se na vire v klubu. "Velik dvom ostaja tudi v njegov nastop na ponedeljkovi drugi tekmi. Mavsi gledajo dolgoročno in bodo stanje ocenjevali iz dneva v dan." Luka Dončić si je mišico nategnil v nedeljo.

Dallas Mavericks All-Star Luka Doncic (calf strain) will be out for Game 1 vs. Utah on Saturday and significant concern remains for his availability Monday in Game 2, sources tell ESPN. Mavs will play long game w/ injury and take it day-by-day after playing without him Saturday.