Dallas na tekmi za biti ali ne biti. Da vidimo, ali je obramba dovolj.

Še šest ekip lige NBA je ostalo v igri za zadnji dve mesti v končnici. V noči na četrtek se v sklopu play-ina igrata tekmi za biti ali ne biti. Gostujoči ekipi sta ekipi, za kateri so v zadnjih letih navijali številni Slovenci, Dallas Mavericks zaradi Luke Dončića in Miami Heat zaradi Gorana Dragića. A zdaj slovenskih asov ni več v teh sredinah.

Liga NBA, 16. april:

Chicago Bulls na tekmi play-ina vzhodne konference med devetim in desetim po rednem delu gostijo Miami Heat, Sacramento Kings pa na dvoboju devetega in desetega v zahodni konferenci Dallas Mavericks. Bulls so imeli od svojega nasprotnika dve zmagi več, Kings pa eno. A zdaj odloča ena sama tekma. Po 82 odigranih! Poraženec pripravi kovčke za počitnice, zmagovalec pa bo večer pozneje dobil še eno priložnost za končnico.

Memphis se bo pomeril z boljšim iz dvoboja Sacramento – Dallas, Atlanta pa z zmagovalcem obračuna Chicago – Miami.

Ne Dallas ne Sacramento rednega dela nista sklenila posebej uspešno, Mavericks so dobili le štiri od zadnjih desetih tekem, Kings pa pet. Zdi se, da se v Teksasu še naprej bolj ukvarjajo z odhodom Luke Dončića kot pa s tekmo.

Zahodna konferenca:



Pari prvega kroga končnice:

Oklahoma City (1) – ? (8)

Houston (2) – Memphis (7)

LA Lakers (3) – Minnesota (6)

Denver (4) – LA Clippers (5)



Prvi krog play-ina:

Golden State : Memphis 121:116

Sacramento – Dallas (sreda)



Drugi krog play-ina:

Memphis – zmagovalec Sacramento/Dallas (četrtek)



Vzhodna konferenca:



Pari prvega kroga končnice:

Cleveland (1) – ? (8)

Boston (2) – Orlando (7)

New York (3) – Detroit (6)

Indiana (4) – Milwaukee (5)



Prvi krog play-ina:

Orlando : Atlanta 120:95

Chicago – Miami (sreda)



Drugi krog play-ina:

Atlanta – zmagovalec Chicago/Miami (četrtek)

Lestvica po rednem delu: