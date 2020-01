Luka Dončić išče "hat-trick" proti podprvakom

Mavericks bodo teden zaključili na domačem parketu, v noči na soboto bodo namreč gostili Portland Trail Blazers. A gremo lepo po vrsti. V zgodnjih sredinih urah (začetek tekme je predviden za 4.30) Luko Dončića in dallaško druščino čaka spopad s podprvaki lige NBA, košarkarji moštva Golden State Warriors, ki pa v tej sezoni ob kopici poškodovanih igralcev, med njimi tudi dveh nosilcev igre Stepha Curryja in Klayja Thompsona, ne blestijo in so z devetimi zmagami ter kar 32 porazi na polovici rednega dela sezone na zadnjem mestu zahodne konference.

Comfy fits for the flight ✈️ pic.twitter.com/yE45QBVBA7 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 14, 2020

V lovu na "hat-trick" zmag

Bojevniki, ki so v črnem nizu osmih zaporednih porazov, so se z Dallasom v tej sezoni spopadli že dvakrat in obakrat izgubili. Novembra kar s 94:142, Dončić pa jim je takrat zabil kar 35 točk, trojnega dvojčka pa zapolnil še z desetimi skoki in 11 asistencami. Na decembrskem obračunu je bil izit tesnejši, Mavericks so zmagali s 141:121, Dončić je dosegel štiri točke manj, pa se ob 12 skokih in 15 asistencah vseeno veselil trojnega dvojčka. Bo Dončiću in druščini uspel "hat-trick" zmag nad podprvaki?

Mavericks so trenutno šesto mesto na zahodu, po 39 odigranih tekmah imajo na računu 24 zmag in 15 porazov, zopet pa je vprašljiv nastop latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa.

Kdo še igra?

V ostalih tekmah večera LA Clippers gostijo Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies Houston Rockets, Brookly Nets Utah Jazz, zanimivo bo v Milwaukeeju, kjer najboljše moštvo lige z zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom pričakuje NY Knicks, v Atlanti pa Trae Young in njegovi Hawks gostijo Phoenix Suns.

Liga NBA, 14. januar:

Lestvica:

Preberite še: