Dragićevi v pričakovanju Detroita

Miami Heat Gorana Dragića po gostujočem porazu pri Los Angeles Lakers doma pričakujejo Detroit Pistons, ki zaseda deseto mesto vzhodne konference, medtem ko so Dragićevi četrti in napadajo sedmo zmago sezone. Denver Vlatka Čančarja, ki so ga poslali v razvojno ligo, gosti Atlanto.