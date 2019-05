Padli bosta še odločitvi v Denverju in Torontu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V konferenčnem polfinalu košarkarske lige NBA sta le še dve neznanki, do ponedeljka zjutraj pa bosta znana finalna para na zahodu in vzhodu. Odločilni sedmi tekmi serij se igrata v Denverju in Torontu. Nuggets gostijo Portland Trail Blazers, Raptors pa Philadelphia 76ers.