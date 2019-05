Oslabljeni prvaki po hudi bitki končali sezono Hardna in druščine

Košarkarji Golden State Warriors, ki jim zaradi poškodbe mečne mišice ni pomagal zvezdnik Kevin Durant, so na šesti tekmi konferenčnega polfinala po preobratu v zadnji četrtini v gosteh s 118:113 premagali Houston Rockets in napredovali v konferenčni finale.

Gledalci v Toyota centru v Houstonu so videli precej izenačen obračun, po katerem se je sezona za domačo ekipo končala. Houston z Jamesom Hardnom (35 točk) na čelu je v zadnjo četrtino krenil s sedmimi točkami prednosti, a je ta hitro kopnela.

Potem ko so sredi zadnjega dela gostje povedli z 99:97, prednosti niso več spustili iz rok. Gostitelji so se nekaj sekund pred koncem približali na tri točke (113:116), a je po osebni napaki Hardna Steph Curry, s 33 točkami najbolj razpoložen član prvakov, zadel oba prosta meta in postavil končnih 118:113.

Za Houston je sezona končana, prvaki pa v konferenčnem finalu čakajo na zmagovalca para med Portlandom in Denverjem.

Durant le gledalec

Durant, ki je v povprečju dosegal po 34,2 točke v končnici, je moral peto tekmo dvoboja s Houstonom predčasno končati v tretji četrtini, ko je začutil bolečine v mečni mišici.

The Warriors announced Kevin Durant suffered a right calf strain after he exited Game 5 during the 3rd quarter. pic.twitter.com/3rSHn2g9FV — SportsCenter (@SportsCenter) May 9, 2019

Liga NBA, konferenčni polfinale, 10. maj:

Konferenčni polfinale, izidi v zmagah: Zahodna konferenca: Golden State Warriors - Houston Rockets 4:2

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 3:3 Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks - Boston Celtics 4:1

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 3:3 Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

