Frank Vogel je novi trener šestnajstkratnih prvakov severnoameriške košarkarske lige NBA Los Angeles Lakers. Lakers so bili, potem ko so se po koncu še ene razočaranj polne sezone razšli z Lukom Waltonom, en mesec brez trenerja. Z Voglom so se dogovorili za triletno sodelovanje, poročajo medije onstran velike luže. Njegov pomočnik bo Jason Kidd.