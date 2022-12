Brez srečanja z Dragićem, zdaj pa Dončić že na parketu

Chicago Bulls so v soboto visoko premagali Dallas Mavericks. Foto: Reuters Dallas Mavericks so v petek z Luko Dončićem izgubili z Milwaukee Bucks (105:106), v soboto brez Ljubljančana proti Chicago Bullsom s kar 115:144. Zdaj igrajo z Oklahomo City Thunder. Ta ima 11 zmag, dve manj od Dallasa. Če Thunder pogreša samo Kenricha Williamsa, imajo Mavericks več težav s poškodbami in boleznimi. Že v nedeljo so iz kluba sporočili, da je Lukov nastop verjeten, nastop Maxija Kleberja vprašljiv, Josh Green pa zagotovo ne bo igral. V ponedeljek so objavili, da tudi Davis Bertans ne bo igral (bolezen). Da pa bo Dončić trenerju Jasonu Kiddu že na voljo za igro.

Luka Dončić (right quadricep strain) will be available for tonight's game against the Thunder.



Maxi Kleber (right foot soreness) remains questionable.



Dāvis Bertāns (non-Covid illness) and Josh Green (right elbow sprain) are both out.