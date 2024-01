Na spektaklu lige NBA v Parizu ni manjkalo zvezdnikov #video

Vrhunci dvoboja med Clevelandom in Brooklynom v Parizu:

V Parizu sta se na srečanju lige NBA spopadla Cleveland in Brooklyn. Cavaliers so zmagali s 111:102 in s tem prvič v zgodovini franšize prišli do zmage v ligi NBA v Evropi. Srečanje v dvorani Accor Arena si je ogledalo okrog 15 tisoč ljubiteljev športnih spektaklov. Lahko so spremljali vroč večer Donovana Mitchella, ki je dosegel kar 45 točk, pri poražencih pa sta bila s 26 točkami najboljša strelca Cam Thomas in Mikal Bridges.

Dvoboj med Clevelandom in Brooklynom so si v Parizu v živo ogledali tudi:

Nogometaš Kylian Mbappe in njegov brat Ethan Mbappe Foto: Reuters

Nekdanji nogometaš David Beckham in nekdanji košarkar Tony Parker Foto: Reuters

Nogometaš Gianluigi Donnaruma Foto: Reuters

Nekdanji košarkar Joakim Noah Foto: Reuters

Pevka Christina Milian in njen partner Matt Pokora Foto: Reuters

Srečanje je spremljalo ogromno športnih in glasbenih zvezdnikov. Tako so bili na tribunah tudi Kylian Mbappe, Ronaldo (Brazilec Luis Nazario de Lima), David Beckham in Pharrell Williams.

Dončića ne bo proti New Yorku

Luka Dončić bo še petič v tej sezoni svoje soigralce spremljal in spodbujal s klopi American Airlines Centra. Slovenec je v tej sezoni eno tekmo izpustil zaradi rojstva hčerke, tri je presedel zaradi težav s stegensko mišico, v zadnjem času pa mu vse več preglavic povzroča tudi poškodba desnega gležnja. Za nameček je 24-letni zvezdnik na zadnjem obračunu ob prodoru in stiku z Bismackom Biyombo nerodno pristal, nato pa je na njegovo nogo padel še Biyombo.

Luka Doncic (right ankle sprain) is listed as out against the New York Knicks.



A key distinction on the injury report is he went from recently being listed with “right ankle swelling” to now “right ankle sprain.”



He was clearly impacted by it during last night’s game. pic.twitter.com/0bITtW7xQf — Grant Afseth (@GrantAfseth) January 10, 2024

Slovenec je srečanje sicer nadaljeval, a se je vidno mučil in bil daleč od velemojstrskih predstav, ki smo jih od njega v tej sezoni navajeni. Brez Dončića (ta je v prejšnji sezoni ravno proti Knicksom dosegel strelski rekord s 60 točkami) na parketu so njegovi soigralci v letošnji sezoni na štirih tekmah slavili le enkrat, izjemno zahtevna naloga pa jih zdaj čaka tudi proti New York Knicks, ki v Dallas prihaja s popotnico petih zaporednih zmag. Dončić bo tako ostal tudi brez velikega obračuna s svojim prijateljem in nekdanjim soigralcem Jalenom Brunsnom, ki je s povprečjem 25,6 točke na tekmo prvi strelec Knicksov v tej sezoni.

Jalen Brunson je v tej sezoni prvo ime Knicksov. Foto: Reuters

Poleg Dončića bo Jason Kidd proti New Yorku zagotovo pogrešal tudi Danteja Exuma, pod velikim vprašajem in z res malo verjetnostjo sta nastopa Maxija Kleberja in Derecka Livelyja II, vprašljiv je tudi Grant Williams. Tako bo še več odgovornosti na Kyrieju Irvingu, ki je bil ob porazu proti zdesetkanemu Memphisu prvi strelec Dallasa, po tekmi pa ni skrival razočaranja nad predstavo svojega moštva. "Ko igramo proti najboljšim ekipam v ligi, smo motivirani, naša fokus in energija sta na najvišji ravni. Ko pa igramo proti ekipi, ki pogreša zvezdnika, kot sta Morant in Jackson, je zgodba povsem drugačna in nam prerešetajo mrežico. Vemo, da New York k nam prihaja v odličnem ritmu in z veliko energije. Jalen je res odličen organizator igre, svoje naloge pa odlično opravljajo tudi preostali košarkarji," je pred četrtkovim srečanjem opozoril Irving.

To bo za ekipi prvi medsebojni obračun v tej sezoni, v lanski sezoni sta oba pripadla Dallasu.

