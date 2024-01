Huda zaušnica za Dončića in Dallas

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na sredo v ligi NBA prekinili niz treh zaporednih zmag. Bleda in nerazpoložena zasedba Jasona Kidda je morala nenadejano s 103:120 priznati premoč Memphis Grizzlies, ki so po poškodbi prvega zvezdnika ekipe Jaja Moranta odgovorili na najboljši možen način. Luka Dončić je, kljub temu, da ni imel svojega dne, srečanje končal pri 31 točkah, dve več je dosegel Kyrie Irving.

Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 103:120 Učinek Luke Dončića: 31 točk (7/13 za 2, 2/8 za 3, 11/15 prosti meti), 6 sk., 6 as., 3 ukr. žoge, 3 izg. žoge v 35:54 Strelci: Irving 33 (8 sk.), Dončić 31, Jones Jr. 11, Hardy 10; Bane 32 (9 sk.), Smart 23

Tekma z Memphisom je bila za Dallas ena tistih, ki jih bo zasedba Jasona Kidda zagotovo skušala čim hitreje pozabiti. Razglašeni in bledi Mavericks so razen nekaj začetnih minut prikazali predstavo, s katero se ne gre ponašati, zdesetkani Memphis, ki je zaradi poškodbe do konca sezone v tem tednu ostal brez Jaja Moranta, manjkal pa je tudi Jaren Jackson Jr., je Dallas nadigral na obeh straneh igrišča. Še posebej so bili ob odsotnosti Derecka Livelyja Jr. Grizzlies uspešni v igri pod obema obročema, ob tem je pri Dallasu močno šepala igra v obrambi, hkrati pa so imeli gostitelji ogromno težav pri iskanju poti do koša. Gostje so na koncu zbrali kar 19 skokov več od Dallasa (60:41), ki je ob tem izgubil 16 žog.

Morant že končal sezono Problematični zvezdnik Ja Morant je moral najprej zaradi posedovanja orožja izpustiti prvih 25 tekem v sezoni, 20. decembra se je nato vendarle vrnil v zasedbo Memphisa, zdaj pa je zaradi poškodbe rame, ki jo je staknil na sobotnem treningu in zaradi katere bo moral prestati tudi operacijo, njegova sezona že končana. To je hud udarec za Grizlije, ki so s 13 zmagami in 23 porazi v tej sezoni šele na 13. mestu zahodne konference. Morant je v devetih tekmah, na katerih je zaigral, v povprečju dosegal 25,1 točke, Grizzlies pa so v tem obdobju zabeležili šest zmag in tri poraze. Ja Morant shares a moment with Kyrie Irving and Luka Doncic after the Grizzlies’ win over the Mavs ❤️pic.twitter.com/SIpLTERpgu — ClutchPoints (@ClutchPoints) January 10, 2024

Najboljšega večera ni imeli niti slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je ob enem izmed prodorov v prvi četrtini trdo pristal na tleh, se prijel za nogo in v bolečinah nadaljeval srečanje, a mu obračun z Memphisom ne bo ostal v lepem spominu. Kljub temu, da ni bil pretirano razpoložen - iz igre je zadel devet metov iz 21 poskusov - pa je bil na koncu z 31 točkami drugi strelec Dallasa, dve več je dosegel Kyrie Irving, glavna zvezdnika zasedbe iz Teksasa pa znova nista imela prave pomoči svojih soigralcev. Edina dvomestna v zasedbi Dallasa sta bila še Derrick Jones Jr. z enajstimi in Jaden Hardy z desetimi točkami.

Svetli trenutki le na začetku tekme, nato pa ...

Čeprav je imel Dončić v zadnjem času ogromno težav s stegensko mišico, nato pa še z zatečenim desnim gležnjem, je znova stisnil zobe in stopil na parket od prve minute. Najprej je podal Dwightu Powllu za alley-oop in vodstvo Dallasa, ki je poleg Livelyja znova pogrešal tudi Danteja Exuma in Maxija Kleberja, z 2:0, nato pa je po minuti igre s step backa zadel še trojko za vodstvo gostiteljev s 5:0. Dirigentsko palico je zatem prevzel Kyrie Irving, ki je po štirih minutah s svojo osmo točko Dallas povedel v vodstvo s 15:9.

Dončić je v prvi četrtini ob enem izmed prekrškov gostov trdo pristal na tleh. Foto: Reuters

A to so bile tudi edine svetle točke Dallasa v celotnem srečanju, sledil je velik padec v igri domačih in odgovor Memphisa, ki je po košu Ziaireja Williamsa, ki je pod košem izkoriščal odsotnost Livelyja, slabih pet minut pred koncem prve četrtine zadel za prvo vodstvo gostov (18:16). Minuto kasneje so hud preplah doživeli košarkarji Dallasa, saj je Dončić ob prodoru in kontaktu z Bismackom Biyombo nerodno pristal in se ob padcu takoj prijel za desno nogo, a nato stisnil zobe in kljub jasno vidnim bolečinam nadaljeval srečanje. Memphis je z delnim izidom 18:2 hitro pobegnil na 27:18, prvo četrtino ob bledi predstavi Dallasa pa dobil z 29:22.

Vrhunci tekme:

Prednost Memphisa rastla iz minute v minuto

Zdesetkani Memphis je tudi v nadaljevanju sploh iz rakete polnil koš Dallasa, Luke Kennard je po minuti in pol igre v drugi četrtini s floaterjem vodstvo gostov prvič povišal na dvomestno številko (35:24), ob nerazpoloženih gostiteljih na čelu z Dončićem, pa je prednost Memphisa po trojki Vinca Williamsa Jr. slabih pet minut pred koncem prvega polčasa prvič presegla mejo 20 točk (56:34). Dallas se je sicer v nadaljevanju približal na 12 točk zaostanka, a je Memphis, ki je v prvem polčasu dobil skok s 30:20, z boljšim zaključkom na glavni odmor odšel s prednostjo 68:53. Kljub temu da ni bil pretirano razpoložen je bil Dončić, ki je imel vidno nekaj težav tudi z bolečinami v kolenu, v prvem polčasu s 17 točkami prvi strelec tekme.

Tudi začetek tretje četrtine ni prinesel želenega preobrata, za nameček je po polovici četrtine z igrišča v garderobo zaradi težav z nogo odšepal Dončić. Dallas je kljub odsotnosti Slovenca nekoliko dodal na plin, Jaden Hardy je dobre štiri minute pred koncem tretjega dela zabil za 75:85, a je nato Memphis na bolj lagodno vodstvo z dvema zaporednima trojkama popeljal Desmond Bane, ki je bil z 32 točkami in devetimi skoki nerešljiva uganka za domače. Zatem se je na parket na olajšanje domačih navijačev vrnil tudi Dončić, ki pa ni imel svojega dne. Memphis se je v zadnjo četrtino podal s prednostjo 103:83.

Desmond Bane je obračun končal pri 32 točkah in devetih skokih. Foto: Guliverimage

Gostje so v zadnjem delu brez težav držali prednost pred anemičnim Dallasom, ki se je v zadnjem delu približal na najmanj 13 točk zaostanka, a kaj več od tega enostavno ni šlo. Ob visokem zaostanku je slabe tri minute pred koncem z belo zastavo pomahal tudi Kidd, ki je na klop posedel vse nosilce igre in se sprijaznil s 16. porazom svoje ekipe v tej sezoni. Na koncu je gostujoča ekipa slavila s 120:103. Za Dallas in Memphis je bila to še četrta in hkrati tudi zadnja medsebojna tekma v tej sezoni, obe ekipi pa sta bili uspešni po dvakrat, in sicer na gostovanjih. Prvo so v FedEx Forumu dobili Mavericks, druga je v American Airlines pripadla Memphisu, na zadnji v Memphisu so znova slavili varovanci Jasona Kidda, v Dallasu pa je bil tokrat znova uspešnejši Memphis, ki je zdaj pri izkupičku 14 zmag in 23 porazov, na drugi strani je Dallas zdaj pri izkupičku 22-16.

Dallas naslednje srečanje čaka v noči na petek, ko bodo Mavericks v American Airlines areni gostili vroči New York Knicks.

Karl-Anthony Towns je dosegel pet trojk iz petih poskusov. Foto: Reuters

Vodilna ekipa zahoda Minnesota je s 113:92 ugnala Orlando. Wolves so srečanje odlično odprli, prvo četrtino dobili s 33:16, nato srečanje dobili z visoko razliko in se tako po porazu z Dallasom vrnili na zmagovite tirnice. Karl-Anthony Towns je ob zmagi dosegel 28 točk, bil je nezgrešljiv pri metu za tri točke, zadel je pet trojk iz petih poskusov, Rudy Gobert je ob 21 točkah ujel še 12 odbitih žog. Moritz Wagner je za Orlando srečanje končal pri 21 točkah.

Naslednji tekmeci Dallasa, košarkarji New York Knicks so proti skromnemu Portlandu prišli še do pete zaporedne zmage. Knicks so na domačem parketu slavili s 112:84. OG Anunoby, ki je konec decembra prišel v New York, je ob zmagi svoje ekipe dosegel 23 točk, na drugi strani je Jerami Grant dosegel 21 točk.

