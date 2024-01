V živo: Nekdanji Dončićev šef presenetil z bogato nagrado

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Dogajanje se bo začelo na nedeljski matineji v Clevelandu ob 19. uri, končalo z atraktivnim mestnim obračunom med LA Lakers in LA Clippers, vmes pa bo Dallas lovil pot do tretje zaporedne domače zmage. Naloga bo vse prej kot preprosta, v Teksas namreč prihaja Minnesota, vodilni klub zahodne konference. Nastop Luke Dončića je zaradi bolečin v desnem gležnju pod vprašajem, za dobro voljo med uslužbenci franšize Dallas Mavericks pa je poskrbel nekdanji večinski lastnik Mark Cuban, ki jim bo razdelil nagrado v višini 32 milijonov evrov!

Uvodna tekma večera v ligi NBA se je začela že malce ob 19. uri. Cleveland v nedeljski matineji gosti San Antonio, ki ima drugi najslabši izkupiček v ligi. Spursi so v tej sezoni zmagali le petkrat, na zadnji tekmi pa je še enkrat opozoril nase mladi francoski orjak Victor Wembanyama. Proti Milwaukeeju, ravno na svoj 20. rojstni dan, je poskrbel za kopico atraktivnih potez, med katerimi je grški as Giannis Antetokounmpo, ki bo konec avgusta sodeloval na poslovilnem srečanju Gorana Dragića v Stožicah, najbolj izpostavil domiselno zabijanje Francoza, ko si je podal žogo ob tablo in presenetil obrambo Milwaukeeja.

Cuban segel globoko v žep

Mark Cuban je polepšal novoletne praznike usležbencem franšize Dallas Mavericks. Foto: Reuters Za dobro voljo v Dallasu, zlasti med uslužbenci franšize Dallas Mavericks, je poskrbel Mark Cuban. 65-letni ameriški bogataš, nekdanji večinski lastnik franšize in velik ljubitelj Luke Dončića, je nedavno s prodajo svojega deleža družinama Adelson in Dumont zaslužil več kot tri milijarde evrov.

V klubu ostaja v njegovi lasti 27-odstotni delež, še naprej bo imel tudi nadzor in pregled nad športnimi odločitvami v klubu, vsem uslužbencem moštva lige NBA pa je polepšal novoletne praznike s sporočilom, da bodo kmalu prejeli izdatno nagrado. Želi se jim zahvaliti za trud in vloženo delo, s katerim so iz Mavs ustvarili čudovito organizacijo. Nagradil jih bo z 32 milijoni evrov, pri tem, koliko bo pripadlo posameznemu uslužbencu, pa bo upošteval, kako dolgo je kdo opravljal delo za Dallas Mavericks.

Luka Dončić je v karieri odigral proti Minnesoti 14 tekem. Na osmih je zmagal Dallas. Dončić je v povprečju na tekmo dosegal 24,1 točke, 7,8 skoka in 7,4 asistence. Foto: Reuters

Dvoboj med Dallasom in Minnesoto se bo v dvorani American Airlines Center začel v ponedeljek ob 1.30 po slovenskem času. Timberwolves (25 zmag in 9 porazov) so vodilni klub zahodne konference, Dallas (21/15) pa je na šestem mestu. Mavericks že dolgo niso premagali Minnesote. Pred sezono so se z njo dvakrat pomerili v Abu Dabiju, kjer so obakrat ostali praznih rok, podobno pa velja tudi za redni del sezone. Minnesota je 14. decembra 2023 zmagala v Dallasu s 119:101, takrat je s 27 točkami blestel Naz Reid, Dallasu pa ni pomagal niti vroči strelski večer Dončića (39 točk), malce pred novim letom, 28. decembra, pa je zmagala še doma s 118:110. Takrat je Anthony Edwards dal kar 44 točk, Dončić pa je zaradi zdravstvenih težav preskočil dvoboj.

Številne težave za trenerja Kidda

Maxi Kleber je nazadnje zaigral za Dallas pred dvema mesecema. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko LD77 je skupno v tej sezoni manjkal na štirih tekmah lige NBA, tudi na zadnji, ko je Dallas brez težav nadigral Portland. Zaradi poškodbe desnega gležnja je vprašljiv tudi za srečanje proti Minnesoti, tako da bo o tem, ali bo vendarle nared za tekmo, odločeno šele pred tekmo. Trener Jason Kidd se spopada s številnimi težavami, saj bosta zagotovo odsotna Dante Exum in Maxi Kleber, ki ni zaigral na parketu že vse od 8. novembra 2023, vprašljiva pa sta tudi nastopa prvega centra Derecka Livelyja II in Granta Williamsa.

Tako bi se lahko Dallas proti najboljši ekipi zahodne konference predstavil z oslabljeno zasedbo, navijači Mavericks pa vneto stiskajo pesti, da bi se zdravstveno stanje 24-letnega Ljubljančana le izboljšalo do te mere, da bi lahko pomagal ekipi in zaigral skupaj s povratnikom Kyriejem Irvingom, s katerim sta prejšnji teden proti Portlandu skupno dosegla kar 70 točk (Dončić 41 in Irving 29). Slovenski velemojster je drugi najboljši strelec lige NBA v tej sezoni, njegovo povprečje na tekmo znaša skoraj 34 točk. Njegov izostanek na zadnji tekmi proti Portlandu sta odlično nadoknadila Irving (24 točk, 9 skokov) ter Jaden Hardy (19 točk, 9 skokov in 9 asistenc).

Luka Dončić je zadnjo tekmo spremljal kot gledalec. Foto: Guliverimage

Dallas bo lovil tretjo zaporedno domačo zmago. Po tekmi z Minnesoto ga čakajo še štiri domače tekme, tako da lahko v naslednjih dneh še izboljša uvrstitev na lestvici. Naslednja tekma Dallasa bo v noči na sredo proti Memphisu, ki je po vrnitvi Jaja Moranta dvignil raven kakovosti predstav.

Najslabši pri prvaku, bitka za Los Angeles

LA Clippers so dobili kar 14 izmed zadnjih 16 dvobojev. Foto: Reuters Prvak Denver bo gostil Detroit. V Kolorado tako prihaja najslabša ekipa sezone, ki je dobila le eno od zadnjih 32 tekem. Denver, pri katerem slovenski reprezentant Vlatko Čančar zaradi poškodbe kolena še ne more pomagati soigralcem, je na zadnji tekmi presenetljivo zapravil 18 točk prednosti proti Orlandu in izgubil s 120:122.

Pester večer v ligi NBA se bo končal z mestnim spopadom v mestu angelov. Lakers bodo gostili Clippers. Jezerniki na čelu s prvim zvezdnikom LeBronom Jamesom so nezadovoljni z zadnjimi rezultati in številnimi porazi. Trenerju Darvinu Hamu se trese stolček, Clippers pa so na drugi strani v izjemni formi. James Harden se je hitro vklopil v sistem, na zadnjih 16 tekmah je zmagal kar 14-krat. Clippers so v tem obdobju izgubili le dvakrat, ravno na tekmah, ko so pogrešali Kawhija Leonarda. LA Clippers, ki v prihodnji sezoni ne bo igral domačih tekem v Crypto.com Areni, ampak v novi dvorani v Inglewoodu, lovi šesto zaporedno zmago.

