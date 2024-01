Kakšna pohvala! Legendarni Američan bi izbral Luko Dončića.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić spada med najbolj priljubljene košarkarje na svetu, zelo pa ga spoštujejo tudi velikani omenjenega športa. Med njih spada tudi 48-letni Allen Iverson. Svojčas je spadal med najbolj vroče branilce v ligi NBA, pred 23 leti pa popeljal Philadelphio v veliki finale, kjer je nato priznal premoč LA Lakers, pri katerih sta takrat izstopala Shaquille O'Neal in Kobe Bryant. Iverson je slovel po izjemno prodorni igri, s katero je povzročal tekmecem ogromne težave, v karieri pa je v svoji ekipi pogrešal soigralca, ki bi mu s svojo kakovostjo pomagal do šampionskega prstana.

"I think it'd just be deadly." - Allen Iverson tells me on Headliners that if he could pair in the backcourt with any current NBA player, it would be...Luka Doncic. Listen to find out his reasoning ⬇️ Full convo streaming now on Showtime/Paramount+. pic.twitter.com/a3ixy3KqBv