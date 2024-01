In najboljša ekipa v ligi NBA ta hip je ...

Derbi najboljših dveh ekip prve polovice sezone gosti TD Garden v Bostonu, kjer so domači Celticsi to sezono še neporaženi - 17 tekem, 17 zmag. Ob njihovi zadnji zmagi nad Indiana Pacers (133:131) je eksplodiral Jaylen Brown, saj je dal kar 40 točk. Minnesota Timberwolves so pri dveh zmagah manj, so pa osem od desetih porazov doživeli na gostovanjih, na katerih imajo samo 12 zmag. So pa dobili prvo medsebojno tekmo te sezone, ko so 7. decembra Boston premagali s 114:109. Takrat je dal za Timberwolvese Anthony Edwards 38 točk, Jayson Tatum pa za Celticse 32.

Liga NBA, 10. januar:

