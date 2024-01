Slovenski športni superzvezdnik Luka Dončić spada med najboljše in najbolj priljubljene košarkarje na svetu. To potrjujejo tudi najnovejši vmesni rezultati glasovanja za tekmo All Star. Med branilci je zbral največ glasov izmed vseh, skupno pa zaseda sedmo mesto, tako da je na odlični poti, da še peto leto zapored nastopi na zvezdniškem spektaklu lige NBA. Glasovanje bo trajalo vse do 20. januarja.

Kdo bo 18. februarja nastopil na zvezdniški tekmi All-Star v Indianapolisu? Navijači bodo lahko svoje glasove prispevali vse do 20. januarja, za zdaj pa sta jih največ zbrala Grk Giannis Antetokounmpo in Američan LeBron James. Sta edina, ki sta jih prejela več kot tri milijone. Izstopala sta že pri prvih vmesnih rezultatih glasovanja, podobno pa je tudi pri drugem.

Rezultati na zahodu:

Liga NBA je danes osvežila podatke in ponudila javnosti druge vmesne rezultatov. Grški zvezdnik Milwaukeeja je zbral največ glasov (3.475.698), sledi mu mladostni veteran LA Lakers (3.096.031), ki je zbral največ glasov na zahodu. Tam sta mu za petama Nikola Jokić (Denver) in Kevin Durant (Phoenix), vsi trije spadajo v kategorijo igralcev, ki so bližje košu (frontcourt), med košarkarji, ki jih uvrščajo med branilce, pa je za zdaj največ glasov prejel Luka Dončić.

Trenutno poškodovani ljubljenec navijačev Dallas Mavericks, zaradi težav z gležnjem bo v noči na petek preskočil domači dvoboj z New Yorkom in manjkal na peti tekmi v tej sezoni, je prejel več kot poltretji milijon glasov. Na zahodu mu je med branilci najbližji Stephen Curry (Golden State), ki je na drugem mestu zahodne konference prehitel Shaija Gilgeous-Alexandra (Oklahoma City). Na vzhodu je med branilci največ glasov prejel Tyrese Haliburton (Indiana), v drugi kategoriji igralcev pa sta poleg Antetokounmpa več glasov od Dončića prejela še trenutno prvi strelec lige NBA Joel Embiid (Philadelphia) in Jayson Tatum (Boston).

Dončić je tako zbral sedmo najvišje število glasov, med branilci pa podobno kot pri prvem vmesnem rezultatu ostaja na najvišjem mestu.

Rezultati na vzhodu:

Ljubljančanu, ki bo poldrugi teden po tekmi All Star dopolnil 25 let, se nasmiha že peti zaporedni nastop na zvezdniškem spektaklu. Prvi peterki bosta razglašeni čez dva tedna, v noči na 26. januar, o njej pa bodo odločali glasovi navijačev (50 odstotkov), košarkarjev v ligi NBA (25) in novinarjev (25). Trenerji bodo teden dni pozneje izbrali še rezerviste.

V Indianapolisu bo tekma All-Star potekala po nekdanjem formatu, ko se bosta konferenci pomerili med seboj. Zahod se bo spopadel z vzhodom, Dončić pa bi lahko tako združil moči z velikim prijateljem Srbom Nikolo Jokićem, vzornikom LeBronom Jamesom, morda pa tudi klubskim soigralcem Kyriejem Irvingom, ki za zdaj v konkurenci branilcev na zahodu zaseda peto mesto.