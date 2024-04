Tekma Luke Dončića, ki smo jo pred nekaj leti najtežje čakali

Še pet košarkarskih večerov in končan bo redni del sezone v ligi NBA. Luka Dončić je Dallas Mavericks že popeljal v tekme na izločanje (na štiri zmage), kar je za ta klub 25-ič v 44-letni zgodovini. Zadnje tri tekme (Miami, Detroit, Oklahoma City) stanja na lestvici za Mavericks najverjetneje ne bodo več spremenile, saj sta dve zmagi za četrtimi Los Angeles Clippers in dve pred šestimi New Orleans Pelicans.