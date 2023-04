Dončića izžvižgali v Miamiju, sledilo je novo razočaranje #video

Košarkarji Dallas Mavericks so v noči na nedeljo v ligi NBA zabeležili nov poraz, ki jih je še bolj oddaljil od mest, ki vodijo v končnico. Mavs so na gostovanju pri Miamiju klonili s 122:129, kljub vrhunski partiji Luke Dončića, ki je 42 točkam (17/25 met iz igre) dodal še deset skokov in osem asistenc.

Učinek Luke Dončića: 42 točk (15/19 za 2, 2/6 za 3, 6/7 prosti meti), 10 sk., 8 as., 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 44:31

Vrhunci igre Luke Dončića:

Košarkarji Dallas Mavericks nikakor ne najdejo poti iz krize in slabih izidov. Na gostovanju v Miamiju je zasedba Jasona Kidda zabeležila še drugi zaporedni poraz, skupno pa že šesti poraz na zadnjih sedmih srečanjih, ki je Mavse še bolj oddaljil od mest, ki vodijo v končnico. Po novem porazu je Dallas zdaj pri izkupičku 37-41 in za zmago zaostaja za deseto Oklahomo (38-40), ki se drži mesta, ki še vodi v play-in, ob tem pa ima s Thunder še negativno razmerje v medsebojnih tekmah. Za nameček je bil na drugi današnji tekmi uspešen še New Orleans, ki je ugnal LA Clippers (122:114), in je zdaj na sedmem mestu zahodne konference pri izkupičku 40-38.

Dončiću in Dallasu se obeta hiter konec sezone. Foto: Reuters

Do konca rednega dela ekipo iz Teksasa čakajo še štiri tekme, najprej že danes gostovanje pri Atlanti, nato pa tri domače preizkušnje, proti Sacramentu, Chicagu in za konec še proti San Antoniu, ki bodo odločile o usodi neprepričljivih Mavericksov, ki se jim (zaenkrat) obeta izjemno hiter konec sezone.

Kljub odlični predstavi Luke Dončića, ki je 14. v sezoni presegel mejo 40 doseženih točk, na igrišču pa je bil praktično skoraj celo tekmo, so gostje ostali praznih rok. Slovenski košarkar je v dobrih 44 minutah in pol na parketu dosegel 42 točk (17/25 met iz igre), deset skokov in osem asistenc in bil kljub novim težavam z desnim gležnjem najboljši posameznik na obračunu. A Ljubljančan, ki je presegel mejo devet tisoč doseženih točk v ligi NBA, je že večkrat povedal, da mu ob slabih moštvenih predstavah individualna statistika pomeni bore malo.

Nova izjemna asistenca Dončića:

This over-the-shoulder dime from Luka Doncic to Tim Hardaway Jr. 😮pic.twitter.com/Oa2JnHsTLF — Mavs Nation (@MavsNationCP) April 1, 2023

"Dobro smo začeli, a je bila nato naša obramba zelo slaba oziroma je sploh ni bilo. V drugem polčasu smo bili boljši, v napadu je steklo, a znova je bil glavni krivec za poraz slaba obramba, ne pa napad. Tudi ko nam je uspelo dobro odigrati v obrambi smo potem zapravljali žoge. Luka, Tim in Kyrie so bili znova odlični v napadu, držali so nas v igri, a žal niso imeli pomoči s klopi. Vedeli smo, da bo odsotnosti Bama Adebaya odgovornost na Jimmyju, ki je na koncu svojo nalogo tudi odlično opravil," je po tekmi dejal Kidd.

"Veliko fantov še ni bilo v tako zahtevni situaciji, učijo in spopadajo se s tem pritiskom, da gredo na parket in morajo zmagati. Zdaj smo osredotočeni le na tekmo z Atlanto, ne moremo razmišljati kaj se bo zgodilo vnaprej, naš fokus mora biti le na Atlanti," je po tekmi o zahtevnem položaju Dallasa še dejal njegov strateg.

Miami rešetal mrežico Dallasa v prvem polčasu

Dallas je sicer srečanje dobro odprl, povedel z 20:12, a je Miami, ki prav tako lovi nujne zmage, do konca prvega polčasa dosegel 20 točk več od nasprotnika, znova je močno škripalo v obrambi Dallasa, ki je že celotno sezono rak rana igre Kiddovega moštva. Gostje so v prvem polčasu prejeli kar 76 točk (76:64), več so jih v prvem polčasu v tej sezoni prejeli le decembra proti Chicagu, ki jih je dosegel 82, že večkrat v tej sezoni pa je bilo jasno, da Dallas ob porozni igri v obrambi nima nobenih možnosti za končni uspeh. Enako je bilo tudi v Miamiju. Osmič v sezoni je Dallas v prvih dveh četrtinah prejel vsaj 69 točk, vseh osem tekem pa so Mavs nato tudi izgubili. Miami je sicer s 76 točkami dosegel tretji najvišji strelski izkupiček v prvih polčasih v zgodovini kluba.

Jimmy Butler je za Miami dosegel 35 točk. Foto: Reuters

Nekaj žarkov upanja je za Dallas sicer posijalo v tretji četrtini, potem ko je Kyrie Irving ob košu zaostanek za gostitelji zmanjšal le na sedem točk, a je znova sledil odgovor Miamija, nato pa se je Dallas v zaključku tekme z delnim izidom 8:0 dobri dve minuti pred koncem tretje četrtine približal na minus šest, nato pa na začetku zadnje četrtine po trojki Christiana Wooda še točko bližje, a zmaga Miamija ni bila ogrožena.

Kljub temu da je Dallas prikazal povsem solidno napadalno predstavo – Mavericks so zadeli 61 odstotkov metov iz igre, ob tem so zadeli 14 trojk – je bil tako znova krivec za poraz katastrofalna predstava v obrambi, Miami je na koncu zbral tudi deset skokov več od nasprotnikov (43:33). Vloga drugega najboljšega strelca je tokrat pri Dallasu pripadla Timu Hardawayu Jr., ki je dosegel 31 točk (6/10 za 3), Irving je 23 točkam dodal še osem asistenc. Vsi trije so na parketu preživeli več kot 40 minut, že danes pa Dallas čaka nova pomembna preizkušnja. Pri Miamiju je bil na koncu najbolj učinkovit Jimmy Butler s 35 točkami in 12 asistencami, Cody Zeller jih je dodal 20.

Vrhunci tekme:

Dončić si je ogledal teniški spektakel

Dončič se je v središču zanimanja na Floridi znašel že večer pred košarkarski spopadom. V družbi Marka Milića, s katerim sodeluje pri Dallasu, in pa generalnega sekretarja Košarkarske zveze Slovenije (KZS) Radoslava Nesterovića, si je v živo ogledal teniški dvoboj na ATP Mastersu med Italijanom Jannikom Sinnerjem in Špancem Carlosom Alcarazom.

Teniški dvoboj je spremljal v živo tudi kolumbijski pevec Maluma:

Slovenski zahodni sosed je presenetljivo premagal št. 1 na svetu in poskrbel, da se bo Srb Novak Đoković, ki je lani popestril košarkarski spektakel med Slovenijo in Srbijo v Stožicah, v ponedeljek vrnil na prestol. Teniški dvoboj je na častni tribuni spremljal tudi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, sicer velik prijatelj Gorana Dragića.

Kako je občinstvo v Miamiju na teniškem dvoboju izžvižgalo Dončića:

Ko je občinstvo na velikem zaslonu med srečanjem zagledalo Dončića, mu je namenilo glasne žvižge, ko pa se je prikazal Butler in jim s prsti izrisal srček, pa se je zaslišal gromek aplavz. Teniški ljubitelji v Miamiju so tako ogrevali grla za košarkarsko tekmo, na kateri bodo Heat in Mavericks lovili nujno zmago, ki bi jim pomagala pri uresničitvi ciljev.

Luka Doncic spotted enjoying the offseason at the #MiamiOpen pic.twitter.com/Yu7QIPwUqz — ۟ (@Mosterati) April 1, 2023

Na drugi tekmi bodo Pelicans, neposredni tekmeci Dallasa za preboj v končnico, v New Orleansu gostili LA Clippers.

