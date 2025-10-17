Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek, 17. 10. 2025, 10.00

1 ura, 39 minut

Liga ABA, 3. krog

Krka v Laktaših, Cedevita Olimpija brez Mitrovića, Ilirija v beograjskem peklu

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ilirija : Krka | Krko v soboto čaka tekma z Igokeo. | Foto Filip Barbalić

Krko v soboto čaka tekma z Igokeo.

Foto: Filip Barbalić

Za uvod v tretji krog lige ABA bo Dunaj z Gregorjem Glasom gostil Mego Urbana Krofliča. Krka se bo v soboto pomerila z Igokeo, Cedevita Olimpija bo brez kaznovanega trenerja Zvezdana Mitrovića v nedeljo gostila Zadar. Ilirijo pa v ponedeljek čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.

Dubaj Klemna Prepeliča se bo pomeril s Cluj-Napoco, Split z Zoranom Dragićem čaka gostovanje pri Studentskem centru.

Borac Žige Dimca je v tem krogu prost.

Liga ABA, 3. krog:

Petek, 17. oktober:

Sobota, 18. oktober:

Nedelja, 19. oktober:

Ponedeljek, 20. oktober:

Lestvica:

