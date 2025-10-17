Krka v Laktaših, Cedevita Olimpija brez Mitrovića, Ilirija v beograjskem peklu

Za uvod v tretji krog lige ABA bo Dunaj z Gregorjem Glasom gostil Mego Urbana Krofliča. Krka se bo v soboto pomerila z Igokeo, Cedevita Olimpija bo brez kaznovanega trenerja Zvezdana Mitrovića v nedeljo gostila Zadar. Ilirijo pa v ponedeljek čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.