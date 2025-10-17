Petek, 17. 10. 2025, 10.00
1 ura, 39 minut
Liga ABA, 3. krog
Krka v Laktaših, Cedevita Olimpija brez Mitrovića, Ilirija v beograjskem peklu
Za uvod v tretji krog lige ABA bo Dunaj z Gregorjem Glasom gostil Mego Urbana Krofliča. Krka se bo v soboto pomerila z Igokeo, Cedevita Olimpija bo brez kaznovanega trenerja Zvezdana Mitrovića v nedeljo gostila Zadar. Ilirijo pa v ponedeljek čaka izjemno zahtevno gostovanje pri Crveni zvezdi.
Dubaj Klemna Prepeliča se bo pomeril s Cluj-Napoco, Split z Zoranom Dragićem čaka gostovanje pri Studentskem centru.
Borac Žige Dimca je v tem krogu prost.
Liga ABA, 3. krog:
Petek, 17. oktober:
Sobota, 18. oktober:
Nedelja, 19. oktober:
Ponedeljek, 20. oktober: