Košarkarji novomeške Krke so v 26. krogu lige ABA vendarle prekinili niz porazov. Ta je bil v regionalnem prvenstvu dolg kar devet tekem. Ob polčasu so še zaostajali, z izvrstno zadnjo četrtino (27:18) pa so doma vendarle premagali Split. Končni izid 82:73. Cedevita Olimpija gostuje pri Spartaku iz Subotice. Ljubljančani so ob polčasu zaostajali za 11 točk, a v zadnji četrtini pripravili preobrat. Po 40 minutah je bilo 84:84. V petminutnem dodatku je dala Olimpija samo šest točk in Spartak je zmagal s 96:90. Ljubljančani so pred zadnjimi štirimi krogi rednega dela šesti, Novomeščani pa 14.