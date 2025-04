Domžalčani zmagali za slovo od lige Aba 2

Košarkarji Kansai Heliosa so na zadnji tekmi drugega dela regionalne lige Aba 2 po podaljšku premagali tekmece iz Podgorice z 92:89 (22:20, 40:41, 63:53; 80:80) in osvojili tretje mesto v skupini E. V polfinale sta se se uvrstila Zlatibor in Bosna Sarajevo.