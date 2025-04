Podvig Ilirije, po podaljšku padla vodilna Vojvodina

Košarkarji ljubljanske Ilirije so si polfinalni nastop v regionalni ligi Aba 2 izborili že sredi minulega meseca po zmagi v Zagrebu proti Cedeviti Junior, na zadnji tekmi skupine F pa so pred 350 gledalci v Tivoliju po podaljšku premagali vodilno Vojvodino iz Novega Sada s 86:81 (22:12, 42:28, 56:50; 74:74).

Pri Šiškarjih je bil v kultni dvorani pod Rožnikom najbolj učinkovit Luka Kureš s 24 točkami, Tadej Ferme in Vincent Lamont Golson Jr. pa sta za zmago prispevala po 13 točk. Vojvodina in Ilirija sta v skupini F imeli izkupiček 4-2, Cedevita Junior in Široki pa 2-4.

Novosadčani so ostali brez zmage v Ljubljani. Foto: Filip Barbalić

Iz skupine E sta se v polfinale že pred zadnjim krogom uvrstila Zlatibor in Bosna Sarajevo, polfinalna para sta Zlatibor - Ilirija in Vojvodina - Bosna. Termina prvih polfinalnih tekem sta 9. in 10., drugih 16. in 17., morebitnih tretjih pa 23. aprila.

Kansai Helios bo v sredo na zadnji tekmi skupine E ob 18.30 gostil črnogorsko Podgorico.