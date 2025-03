Ilirija v polfinalu

Košarkarji Ilirije so si krog pred koncem drugega dela lige Aba zagotovili mesto v polfinalu regionalnega tekmovanja. V Zagrebu so premagali Cedevito Junior z 80:71 (17:26, 34:37, 59:54).

Ljubljančani so vpisali tretjo zmago v Top 8 oziroma sedmo v enajstih tekmah lige Aba 2 v tej sezoni. Pred zadnjim nastopom 1. aprila doma z vodilno Vojvodino imajo zmago zaostanka za prveim mestom in zmago več ter boljši medsebojni izkupiček od Širokega Brijega. Novosadčani so prvo tekmo dobili s +37.

V drugi skupini ima prvo mesto več ali manj že zagotovljeno Zlatibor, drugi polfinalist pa je lahko znan že danes po tekmi Bosna - Kansai Helios. Domžalčani potrebujejo zmago v Sarajevu za ohranitev možnosti za drugo mesto.

Ilirija se je morala krepko potruditi za dve točki. Od prve četrtine dalje je igrala brez reprezentanta Marka Padjana, ki si je poškodoval roko, do prvega vodstva je prišla šele v drugem polčasu, zmago pa si je zagotovila v zadnjih desetih minutah, ko je prišla do dvomestne prednosti.

Prvo ime tekme je bil nigerijski center Ilirije Kur Malith Jockuch z 20 točkami in 10 skoki (indeks 29), 17 točk pa je dodal Vincent Lamont Golson.

