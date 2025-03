Helios po drugem porazu ni več odvisen od sebe

Košarkarjem Kansai Heliosa se odmika uvrstitev v polfinale lige Aba 2. V Zlatiboru so doživeli tretji poraz v drugem delu, kar pomeni, da v preostalih dveh krogih niso več odvisni od svojih rezultatov.

Domači so drugič zapored premagali Kansai Helios. Prejšnji teden so bili v Domžalah boljši z 72:65, zdaj pa so slavili z 98:88 (23:16, 46:39, 74:68). Zlatibor je neporažen na vrhu skupine E, druga je Bosna z 2-1, tretji Kansai Helios z 1-3, zadnja pa Podgorica, ki je še brez zmage. V polfinale se bosta uvrstili prvi dve moštvi.

Najboljši posamezniki pri Kansai Heliosu so bili Jure Špan s 26 točkami (trojke 4:11), Jan Zemljič, ki jih je dosegel 24 (trojke 5:8), ter Lovro Urbiha (15 točk, 9 skokov).

Kansai Helios bo naslednji teden gostoval v Sarajevu, zadnjo tekmo drugega dela pa bo igral drugega aprila doma s Podgorico.