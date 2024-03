Po reprezentančnem premoru se je ta konec tedna nadaljevalo tekmovanje v ligi ABA. Krka je doživela že 17. poraz, potem ko jo je v dvorani Leona Štuklja s 106:91 premagala Mega. Leon Strgar je dal 21 točk, Jan Špan in Marko Radovanović pa po 19. Cedevita Olimpijo je nato gostovala v Beogradu pri Partizanu. Prvo četrtino je izgubila s 24:42, v drugi so na obrambo pozabili oboji in ob polčasu je bilo že 70:57 za domače. Na koncu pa so odločale zadnje minute, Ljubljančani so izgubili s 102:110.

Tudi Krka ob porazu dobila stotico

Novomeščani so bili po polovici tekme blizu presenečenju, a Megi morali priznati premoč in ostajajo pri štirih zmagah, ob zdaj 17 porazih pa imajo na predzadnjem mestu 25 točk.

V prvem polčasu so bili Novomeščani povsem enakovredni tekmeci. Prvi del so dobili za dve točki s trojko Leona Stergarja ob koncu, v drugem pa s trojko Marka Radovanovića tudi še vodili, a je potem Mega z delnim izidom 8:3 prišla do minimalnega vodstva. Tudi večji del tretje četrtine si Mega še ni priigrala večje prednosti. Krkaši so tekmece morali loviti, a so jih nekajkrat še ujeli in izenačili (58:58, 69:69). Toda v zadnji minuti je gostujoča ekipa prvič prišla do obilnejšega naskoka (79:71). Gostje so delo nadaljevali še v zadnji četrtini in z delnim izidom 19:6 prišli do neulovljivega naskoka. Dve minuti pred koncem so tudi presegli stotico in nato rutinsko pripeljali dvoboj do zanesljive zmage.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Stergar z 21 točkami, po 19 sta jih dodala še Jan Špan in Radovanović, Špan je za dvojni dvojček imel še 11 podaj.

