Krka v zadnji minuti in pol ugasnila in ostala prikovana na dno lestvice

Košarkarji Krke so v 10. krogu lige ABA gostili derbi začelja in po napetem koncu z 90:100 izgubili proti Ciboni, ki je večji del razlike nabrala v zadnji minuti in pol tekme. Novomeščani tako s tremi zmagami ostajajo na zadnjem mestu lestvice, Cibona ima eno več.

Novomeščani so slabo odprli srečanje, po vodstvu s 7:6 so vajeti v roke vzeli gostje, Krki so do konca prve četrtine nasuli 35 točk in po desetih minutah vodili za deset točk. Domači so nadaljevali bolje, Zagrebčane v drugem delu ustavili pri zgolj 13 točkah, ob polčasu pa vodili za dve (50:48).

V nadaljevanju so vseskozi držali vodstvo, a rezultat 72:71 pred zadnjim delom je napovedal hudo bitko. In res je bila. Še minuto in pol pred zadnjim zvokom sirene sta bili moštvi izenačeni (88:88), nato pa so hrvaški tekmeci s trojko ušli na +3, po nešportni osebni napake domačih najprej pobegnili na +7, na koncu pa s stotico vknjižili četrto zmago.

Pri Krki je bil najbolj razpoložen Luka Lapornik, ki je od 25 točk 15 točk dosegel s trojkami (met 5-5), Domen Bratož je dosegel 16 točk.

Olimpija izgubila v Zagrebu

Košarkarji Petrola Olimpije so že v petek gostovali v Zagrebu pri vroči Cedeviti in po slabši zadnji četrtini izgubili z 82:95 ter s tem vknjižili sedmi poraz v tej sezoni regionalne lige. Ob tem imajo Ljubljančani še tri zmage.

Olimpija je v petek izgubila pri Cedeviti. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V Zagrebu so bili gledalci priča dvoboju aktualnih slovenskih in hrvaških prvakov. Cedevita je z zmago nad Olimpijo dosegla že četrto zaporedno zmago. Ljubljančani so se Cedeviti odlično upirali vse do zadnje četrtine, nekajkrat so si priigrali tudi manjšo zalogo prednosti. V zadnji četrtini je sledil padec v igri, ki ga je hrvaški klub znal izkoristiti in tekmo končati v svojo korist. Na koncu je bila zagrebška ekipa zanesljivo boljša s 95:82.

Z 20 točkami je bil v vrstah Olimpije najučinkovitejši Jan Špan, Mirza Begić je prispeval 14 točk. Pri domači ekipi je bil najbolj razpoložen James Bell, ki je dosegel 23 točk.

V soboto so se zmag veselili košarkarji Partizana in Mornarja. Crvena zvezda je v nedeljo za skoraj 30 točk razbila Zadar in ostala stoodstotna. Krka se bo šele v ponedeljek pomerila z drugim zagrebškim predstavnikom Cibono.

Lestvica