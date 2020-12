Krka po dramatični končnici do tretje zaporedne zmage

Novomeščani so srečanje s Splitom odprli odlično in hitro povedli s 7:0, a gostitelji so se vrnili v igro, povedli za pet točk, po prvi četrtini pa vodili za dve (22:20). Vodstvo so držali vse do rezultata 30:29, ko je preobrat priredila Krka in z delnim izidom 11:2 na polčas odšla z vodstvom 40:32.

Hrvaško moštvo je v nadaljevanju stopilo prednost in v zadnjo četrtino vstopilo s tremi točkami prednosti (57:54). Ekipi sta se izmenjevali v tesnem vodstvu, tri sekunde pred koncem pa je Roderick Camphor zadel za zmago Dolenjcev z 80:78. Camphor je bil z 20 točkami najbolj razpoložen strelec gostov, ti slavijo tretjo zaporedno zmago tekmovanja, pri domačih je eno manj dosegel Marko Luković.

Cedevita Olimpija bo po zelo uspešnem evropskem tednu in preboju v drugi krog EuroCupa v nedeljo zvečer gostila zagrebško Cibono.





Sportal Zadnje dejanje primorske agonije Potem ko je Košarkarska zveza Slovenije na pobudo Kopra Primorske v 11. krogu DP odložila tekmo zadnjih državnih prvakov s Šenčurjem, a o dokončni usodi še ni presodila, je bila zdaj tudi uradno odpovedana ponedeljkova tekma v ligi ABA. Primorska bi morala gostovati pri Borcu. Ker so Koprčani gostovanje odpovedali brez utemeljenih razlogov, bi bila tekma registrirana z rezultatom 20:0 za košarkarje iz Čačka.

Liga ABA, 10. krog Petek, 11. december:

Split : Krka 78:80 (22:20, 32:40, 57:54)

Luković 19, Perković 15, Čampara 14; Camphor 20, Barič 14, Škifić 10 Sobota, 12. december:

12.00 FMP - Crvena zvezda

19.00 Partizan - Mega Nedelja, 13. december

17.00 Igokea - Zadar

19.00 Budućnost - Mornar

21.00 Cedevita Olimpija - Cibona Ponedeljek, 14. december:

Borac - Koper Primorska (odpovedano)