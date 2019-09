LeBron James podprl plačila športnikom študentom v ZDA

Vodstvo študentske športne organizacije NCAA je že pozvalo guvernerja, naj zakona ne podpiše, saj je ta "neustaven in škodljiv".

V NCAA so mnenja, da zakon športnikom študentom omogoča neomejeno uporab imen in slik in s tem izgine meja med študentskim in profesionalnim športom. Obenem bi imele kalifornijske šole pri tem tudi prednost pri naboru študentov, kar bi v skrajnem primeru lahko pripeljalo do prepovedi nastopanja v okviru NCAA.

James na drugi strani pa je prepričan, da bi NCAA s spremembo svoje politike lahko poskrbela za pošteno razmerje do športnikov študentov, ki jim je zdaj strogo prepovedano prejemati plačila za svoje udejstvovanje v tekmovanjih. Trenutno je študentski šport v ZDA popolnoma amaterski, čeprav šole in združenje NCAA z njim služijo milijone.

Novi zakon sicer ne predvideva neposrednega plačevanja študentov za svoje nastope, predvideva pa nekakšna nadomestila za uporabo njihovih imen in slik v video igricah, spominkih, opremi.

Trenutni pravilniki NCAA so po mnenju predlagateljev novega zakona namreč preveč togi, saj denimo tudi študentom plavalcem prepovedujejo, da bo poučevali plavanje in za to prejeli plačilo, ali pa denimo drugim, da bi zaslužili nekaj vsaj za delo v poletnih športnih kampih, kaj šele, da bi zaslužili s promocijo na družbenih omrežjih ali pa kot predstavniki za športne blagovne znamke.

Novi zakon v Kaliforniji naj bi stopil v veljavo leta 2023 in preprečil, da športnik študent prejme suspenz, ker je za svoje delo ali pa uporabo imena in slike dobil denarno nadomestilo.