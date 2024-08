LeBron James: Ne sme me klicati oče

Zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James in njegov sin Bronny James se bosta morala v prihajajoči sezoni prilagoditi igri in življenju kot soigralca, o čemer je pred kratkim za Uninterrupted "The Shop" spregovoril tudi 39-letni olimpijski prvak.

Spomnimo, Los Angeles Lakers so v drugem krogu nabora lige NBA kot 55. izbrali Bronnyja Jamesa, 19-letnega sina superzvezdnika LeBrona Jamesa, kar pomeni, da obstaja velika verjetnost, da se bo LeBronu letos uresničila želja in bo na parketu zaigral skupaj s svojim sinom. Še nikoli do zdaj se sicer v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu ni zgodilo, da bi oče in sin zaigrala istočasno za eno ekipo.

O morebitnih scenarijih in sodelovanju pod okriljem iste ekipe je 39-letni James spregovoril v podcastu Uninterrupted "The Shop", kjer so ga med drugim v šali vprašali, ali ga bo Bronny na treningih lahko klical oče. "Nikakor me na treningih in tekmah ne bo smel klicati oče. To je moje delovno mesto. Ko pa zapustimo prostore kluba in se vrata zaprejo, sem lahko spet oče, in če se bova skupaj vozila v avtu, sem tudi oče. Lahko me kliče dvojka, trojka, Bron, lahko tudi GOAT (greatest of all time, najboljši vseh časov, op. p.). To odločitev prepuščam njemu. Nikakor pa ne moreva teči po parketu in jaz slišim: 'Oči, podaj mi,'" je z nasmeškom dejal James.

James bo jeseni vstopil v svojo 21. sezono v ligi NBA , še naprej bo nosil dres LA Lakers, potem ko se je dogovoril, da se vrne k franšizi z dvoletno pogodbo v vrednosti 104 milijone dolarjev, ki vključuje možnost odločitve igralca za sezono 2025/26 s klavzulo o prepovedi menjave. Bronny je pristal na štiriletno pogodbo v vrednosti 7,9 milijona dolarjev z možnostjo moštva v zadnjem letu svoje pogodbe.

Preberite še: